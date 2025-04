Instalação e posse de membros da Academia de Letras Barão do Rio Branco acontece nesta sexta-feira (4), no Cine Territorial

São, ao todo, 55 cadeiras para membros. Tomarão posse, 33 integrantes, entre escritores e pessoas ilustres que contribuem ativamente pela difusão da literatura no estado do Amapá

Com o intuito de promover, valorizar e preservar a literatura, a cultura e a história, especialmente no contexto amapaense, foi criada a Academia de Letras Barão do Rio Branco-AP. A cerimônia de Instalação da Academia e posse de seus membros fundadores, acontece nesta sexta-feira (4), às 17h, no Cine Teatro Territorial, no centro de Macapá.

São, ao todo, 55 cadeiras para membros. Inicialmente, tomarão posse, 33 integrantes, entre escritores e pessoas ilustres que contribuem ativamente pela difusão da literatura no estado. Os escritores Paulo Tarso Barros, Ricardo Pontes e Alcinéa Cavalcante estão entre os membros que serão empossados.

A criação desta Academia representa um marco fundamental para a valorização da produção literária, o incentivo e a promoção do conhecimento, no âmbito social como um todo.

Para a professora Maria Inês, vice-presidente da instituição, os objetivos da Academia

Estão pautados na busca por reunir escritores, poetas, historiadores e intelectuais para incentivar a produção literária, a pesquisa e o intercâmbio de ideias, além de homenagear personalidades importantes para a cultura local e nacional.

“Acreditamos que a constituição deste espaço acadêmico literário, contribuirá de maneira significativa para o fortalecimento das manifestações culturais locais, ampliando as oportunidades de divulgação das obras de escritores amapaenses e fomentando o interesse pela leitura e escrita em todas as faixas etárias”, destaca a vice-presidente.

Entre as ações do novo Silogeu, destaca-se a realização de eventos como saraus, concursos literários e encontro com escritores locais, buscando ampliar o repertório cultural e fortalecer o vínculo com a literatura amapaense e nacional.

Sobre o homenageado Barão do Rio Branco

O homenageado, que dá nome à Academia, é o Barão do Rio Branco, cujo nome era José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), foi um dos mais importantes diplomatas da história do Brasil. Foi advogado, professor, jornalista e historiador. Ele é conhecido principalmente por seu papel na definição das fronteiras brasileiras por meio da diplomacia, evitando conflitos militares e garantindo territórios estratégicos para o país. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 1911.

A maior contribuição do Barão do Rio Branco para o Amapá foi a resolução pacífica da Questão do Contestado entre Brasil e França, que envolvia a disputa territorial pelo atual estado do Amapá.

Serviço:

Instalação e posse de membros da Academia de Letras Barão do Rio Branco – AP

Data: 4 de abril

Hora: 17h

Local: Cine Teatro Territorial, rua São José, S/N (Entre Av. FAB e Raimundo Álvares da Costa) – Macapá/AP

Atendimento à imprensa: (96)99179-4950

