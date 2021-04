Macapá suspende vacinação de pessoas com comorbidades por falta de doses

Semsa aguarda chegada de novo lote de vacina para prosseguir com a imunização do público de comorbidades

A Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com comorbidades está temporariamente suspensa após as doses destinadas a esse público se esgotarem. O cronograma pré-estabelecido será retomado tão logo o Município receba novos lotes da vacina.

Campanha ativa

Nesta quarta-feira (14) continua a aplicação da 2ª dose em idosos, conforme a data determinada nos cartões de vacinação. O imunizante estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e drivers da Policlínica da zona norte, Praça do Estádio Zerão, Praça Floriano Peixoto e Rodovia do Curiaú, das 9h às 17h. O cronograma de vacinação também continua na busca ativa de idosos faltosos para aplicação de 1ª dose.

Pré-cadastro de comorbidades

Para receber o imunizante é necessário a comprovação da doença pré-existente. As pessoas com essas condições clínicas e comorbidades deverão ter feito o pré-cadastro no link (https://bit.ly/3uGPgt2), disponível no site da Prefeitura de Macapá.

A Semsa orienta que no dia da vacinação, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS ou CPF, comprovante de residência, atestado, laudo médico ou ainda, ficha de acompanhamento de doença crônica, além de uma autodeclaração de comorbidade assinada.

