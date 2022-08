Estudante de Santana se classifica para etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2022

Com apenas 13 anos, o pequeno José Carlos Picanço Correia, aluno da Escola Municipal Piauí, trouxe para o Amapá 3 medalhas, sendo uma de ouro, prata e outra de bronze na modalidade de Atletismo, disputando a categoria A, 150M.

Com o feito, o estudante, que tem paralisia cerebral no lado esquerdo, se classificou para participar das Paralimpíadas Escolares em São Paulo no mês de novembro. Essa é a segunda vez que o jovem representa o Estado do Amapá nas Paralimpíadas Escolares.

A escola onde José Carlos está estudando, prestou uma homenagem ao campeão que trouxe 3 medalhas para o Estado. A etapa regional aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 08 e 13 de agosto.

Renata Rodrigues

