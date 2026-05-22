Parque Residência: antiga Residência Oficial se transforma em espaço de cultura e preservação da memória amapaense

Com entrega marcada para 29 de maio, o local foi modernizado, contará com o histórico Avião Bandeirante e se consolidará como um dos principais pontos turísticos de Macapá

Por Flávio Sousa

Com o objetivo de fortalecer a valorização da cultura local, o Governo do Estado transformou a antiga Residência Oficial no novo Parque Residência, um espaço voltado à preservação da memória do Amapá e à visitação pública. O imóvel foi modernizado sem perder suas características históricas originais, tornando-se um patrimônio acessível à população.

A proposta é transformar o local em um dos principais pontos turísticos da capital, seguindo exemplos de outras unidades da Federação. A reestruturação buscou preservar a história do imóvel e, ao mesmo tempo, implantar estruturas modernas voltadas ao turismo e à cultura.

População acompanhou animada com o governador Clécio Luís o trajeto do Avião Bandeirante pela Avenida FAB

Edivan Andrade, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade

“O governador Clécio Luís está promovendo uma grande transformação, mudando o conceito da antiga casa do poder, que era a residência dos governadores, para a casa do povo. Qualquer cidadão do Amapá poderá conhecer e visitar o Parque Residência, um espaço de conhecimento, preservação e valorização da memória do nosso estado”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade.

O espaço contará com diversas atrações, entre elas museu, restaurante, cafeteria, áreas de convivência e espaços de lazer para crianças. Um dos destaques será o histórico avião Bandeirante, que faz parte da memória da aviação amapaense. Os visitantes poderão entrar na aeronave para conhecer histórias e detalhes sobre as viagens oficiais realizadas pelos ex-governadores do Amapá.

Para o historiador e professor Luiz Gustavo, colaborador do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo (Cemedharq), a entrega do espaço representa um marco importante para manter viva a história amapaense.

Luiz Gustavo, historiador e professor

“A memória é fundamental. Quando ela é recuperada e mostra a origem da sociedade, nos ajuda a compreender o passado e projeta o futuro. A memória está aí para nos ensinar”, afirmou o historiador.

A modernização do Parque Residência integra as ações do Plano de Governo da atual gestão, com foco na preservação, revitalização e devolução do patrimônio público para o uso da sociedade.

Agência de Notícias do Amapá

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