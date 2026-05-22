Governo do Amapá lança edital para aquisição de robôs colhedores de açaí

Iniciativa inédita viabiliza doação de 44 colhedoras automáticas portáteis para modernizar a produção de açaí, aumentar a segurança no campo e impulsionar a agricultura familiar no estado.

Por Weverton Façanha

O Governo do Amapá publicou o Edital de Chamamento Público nº 002/2026, uma iniciativa inédita voltada para a modernização tecnológica e o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí no estado. O certame vai selecionar Associações, Cooperativas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para receberem, em caráter definitivo, a doação de colhedoras automáticas portáteis, batizadas de “AÇAÍ-BOT”. A atividade é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que também auxilia o edital do programa Amapá mais Produtivo.

Edital aqui

Cada entidade selecionada receberá um kit com quatro unidades do equipamento. O projeto é fruto de um convênio firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O equipamento é uma tecnologia inovadora registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e desenvolvido especificamente para a realidade local, o robô realiza a locomoção autônoma no tronco do açaizeiro, efetuando o corte automatizado e seguro do cacho. O controle é feito de forma remota por um operador em solo, eliminando a necessidade de escalada manual.

Os kits doados incluem um robô coletor mecanizado, controle remoto sem fio, carregador bivolt e sistema de energia fotovoltaico autônomo; além de uma bolsa impermeável de transporte e manual do operador.

“A chegada do AÇAÍ-BOT vai muito além de modernizar a colheita e aumentar a produtividade. Essa tecnologia vai proteger vidas ao reduzir acidentes por queda e diminuir o desperdício do fruto. Além disso, o programa abre espaço para as mulheres no manejo e garante capacitação técnica completa para que nossos produtores tirem o melhor proveito dessa inovação”, destacou a secretária da SDR, Beatriz Barros.

As instituições interessadas em participar devem possuir personalidade jurídica sem fins lucrativos, ter pelo menos um ano de fundação ativa e atuação principal voltada à produção ou extrativismo de açaí no Amapá. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente de 21 de maio a 5 de junho de 2026, na sede da SDR em Macapá.

Período de Inscrição: 21/05/2026 a 05/06/2026

Homologação e Resultado Final: 26/06/2026

As propostas serão avaliadas por uma comissão técnica com base na adequação do plano de trabalho, capacidade técnico-operacional e histórico de atuação na cadeia produtiva. O edital completo pode ser retirado em mídia digital no protocolo da SDR.

Foto de capa: Lidiane Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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