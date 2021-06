Queda de árvore provoca morte de 6 pessoas da mesma família em reserva extrativista no Amapá

Caso aconteceu nesta segunda-feira (14). Em nota, o governo prestou condolências mas não repassou detalhes do acidente.

Seis pessoas de uma mesma família morreram após uma árvore cair em cima de uma casa dentro da Reserva Extrativista do Rio Cajari no Sul do Amapá. A tragédia aconteceu nesta segunda-feira (14), mas, devido à área ser de difícil acesso e comunicação, o Corpo de Bombeiros levou cerca de 8 horas para chegar ao local do acidente.

Em nota, o governo do Amapá prestou condolências aos familiares, mas não informou detalhes oficiais sobre o caso, nem a quantidade de vítimas.

As informações foram apuradas pela Rede Amazônica com um amigo da família que esteve no local. Ele detalhou que entre as vítimas estão 4 adultos, sendo uma grávida, o feto e mais uma criança.

