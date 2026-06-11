MinC lança edital de R$ 1 milhão para levar profissionais do audiovisual brasileiro ao exterior

Promovido pela Secretaria do Audiovisual, o edital de Intercâmbio Cultural vai apoiar a participação de brasileiros em festivais, mostras e eventos de mercado internacionais



O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), anuncia a abertura das inscrições para o Edital de Intercâmbio Cultural – Circulação e Participação Audiovisual no Exterior. A iniciativa, que conta com um investimento total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tem como objetivo promover a difusão da cultura audiovisual brasileira no mercado internacional.



Através de seleção pública, o edital concederá auxílio financeiro a projetos de intercâmbio. Os profissionais selecionados receberão um valor fixo, calculado com base no local de saída do Brasil e no destino de realização do evento no exterior. O recurso é destinado a viabilizar a presença desses agentes em importantes palcos do setor, incluindo festivais, mostras, eventos de mercado e seminários profissionais.



Quem pode participar?



A oportunidade é voltada para Pessoas Físicas que atendam aos seguintes requisitos:



Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);

Ter 18 (dezoito) anos ou mais;

Comprovar atuação no setor audiovisual há, no mínimo, 1 (um) ano.



Como se inscrever



As inscrições são gratuitas e estarão abertas, em regime de fluxo contínuo, a partir de 15 de junho de 2026 até 18h (dezoito horas) do dia 6 de novembro de 2026, ou até esgotarem os recursos disponibilizados, o que fará com que as inscrições sejam suspensas.



Os interessados devem acessar a página da oportunidade, ler o edital completo e submeter suas propostas exclusivamente de forma online, através da plataforma Mapa da Cultura, por meio deste link.

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