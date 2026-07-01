Seminário fortalece a produção orgânica, agroecológica e hortifrutigranjeira no Amapá

Evento reunirá agricultores familiares, pesquisadores, instituições públicas e especialistas para debater inovação, sustentabilidade e segurança alimentar na Amazônia.

O estado do Amapá será palco, no próximo sábado, 4 de julho, do Seminário Amapaense de Produção Orgânica, Agroecológica e Hortifrutigranjeira, um dos principais eventos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar sustentável e da produção de alimentos saudáveis na região amazônica. O encontro acontecerá das 8h às 16h30, no Parque Residência, em Macapá, e contará ainda com uma feira de produtos orgânicos e agroecológicos aberta ao público das 7h às 17h.

Com o tema “Orgânico alimenta o corpo, preserva a vida, move o futuro!”, o seminário tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos, incentivar práticas sustentáveis de produção, fortalecer a agricultura familiar rural, urbana e periurbana e ampliar o debate sobre segurança alimentar, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico no estado.

A programação reúne especialistas, pesquisadores, professores, técnicos e representantes de instituições públicas que abordarão temas estratégicos para o desenvolvimento da produção orgânica e agroecológica no Amapá. Entre os assuntos em destaque estão agroecologia na Amazônia, empreendedorismo rural, certificação participativa por meio das OCSs e OPACs, manejo agroecológico de pragas, adubação orgânica, sistemas agroflorestais, sucessão familiar no campo, políticas públicas para a agroecologia, segurança alimentar e comercialização da produção sustentável.

Além das palestras e debates, o evento contará com uma Feira de Produtos Orgânicos e Agroecológicos do Amapá, reunindo agricultores familiares, empreendimentos da sociobiodiversidade e produtores locais para exposição e comercialização de alimentos produzidos de forma sustentável. A iniciativa busca aproximar produtores e consumidores, valorizando a economia local e incentivando hábitos alimentares mais saudáveis.

Outro destaque será o espaço dedicado à Juventude Rural, Urbana e Periurbana, que promoverá a troca de experiências entre jovens produtores, relatos sobre sucessão familiar e iniciativas inovadoras voltadas à permanência das novas gerações na atividade agrícola sustentável.

O seminário é organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Amapá (MDA-AP) , Embrapa Amapá, Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), RURAP, SEBRAE, APOAAP e Ecoservice, com apoio de diversas instituições parceiras que atuam no fortalecimento da agricultura familiar e da produção sustentável no estado.

A expectativa da organização é reunir agricultores familiares, estudantes, pesquisadores, técnicos, gestores públicos, representantes de cooperativas, movimentos sociais e toda a sociedade interessada na construção de uma agricultura cada vez mais sustentável, inovadora e comprometida com a preservação da Amazônia.

Serviço

Evento: Seminário Amapaense de Produção Orgânica, Agroecológica e Hortifrutigranjeira

Tema: Orgânico alimenta o corpo, preserva a vida, move o futuro!

Data: 4 de julho de 2026 (sábado)

Horário do seminário: 8h às 16h30

Feira de Produtos Orgânicos e Agroecológicos: 7h às 17h

Local: Parque Residência – Macapá/AP

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