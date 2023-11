TJAP na XVIII Semana Nacional de Conciliação: mais de 1.200 audiências estão agendadas para o mutirão nacional

A Justiça do Amapá realizará, entre os dias 6 e 10 de novembro, a XVIII Semana Nacional de Conciliação em todas as Unidades do Judiciário na capital e no interior. Com tema: “A UM PASSO DA SOLUÇÃO”, já estão agendadas aproximadamente 1.200 audiências conciliatórias, fora as demandas espontâneas da população. A abertura oficial será nesta segunda-feira (6), no plenário da sede do TJAP, a partir das 9 horas. Na oportunidade, magistrados, servidores, colaboradores e representantes de órgãos públicos estarão a postos para atender o jurisdicionado em um verdadeiro mutirão de cidadania.

A ação é realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos (NUPEMEC), que tem como coordenador o desembargador João Lages. A Semana Nacional da Conciliação é um marco anual das ações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dos tribunais para fortalecer a cultura do diálogo.

“Além das audiências que já acontecem todos os meses, nós vamos oferecer alguns serviços de cidadania no Fórum de Macapá para dar mais ênfase à Semana Nacional de Conciliação. Então, na mesma proporção que estão acontecendo as conciliações, os que aguardam seu atendimento poderão usar dos serviços oferecidos pelos nossos parceiros”, explica a titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Macapá e coordenadora do Cejusc Rosemary Palmerim, juíza Joenilda Lenzi.

A Conciliação é um processo consensual breve, que busca uma efetiva harmonização social e a restauração, dentro dos limites possíveis, da relação social das partes, buscando a transformação dos envolvidos no conflito, garantindo-lhes o respeito à sua dignidade.

De acordo com a magistrada, serão ofertados no Fórum de Macapá diversos serviços como: corte de cabelo, maquiagem, massagem relaxante, e emissão de RG – por meio da parceria com a Politec. Como parte dos preparativos, a equipe do Cejusc Rosemary Palmerim, localizado no Fórum de Macapá, fará ainda uma blitz nos dias 30 e 31 de outubro para convidar e sensibilizar a população sobre a importância da Semana Nacional de Conciliação.

– Macapá, 30 de outubro de 2023 –

