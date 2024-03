Governador Clécio Luís anuncia antecipação do pagamento do mês de março para servidores públicos estaduais

Com a medida, mais de R$ 312 milhões serão injetados na economia amapaense na quarta-feira, 27.

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou, na segunda-feira, 25, a antecipação do pagamento referente ao mês de março para os servidores públicos estaduais. Os vencimentos estarão nas contas dos trabalhadores na quarta-feira, 27. A ação está alinhada aos compromissos estabelecidos no Plano de Governo para ampliar a valorização do servidor público e estimular a economia local.

O adiantamento realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) ocorre em função do feriado da Sexta-feira Santa, celebrado em 29 de março. Na quinta-feira, 28, será ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais.

A medida representa uma injeção financeira de mais de R$ 312 milhões na economia amapaense neste período de Páscoa. “Seguimos com o compromisso de valorização dos nossos servidores públicos, mantendo os pagamentos em dia. Na quarta-feira, os salários estarão nas contas”, celebrou Clécio Luís.

Injeção financeira

Também serão pagos na quarta-feira os benefícios do Renda Para Viver Melhor do mês de março, somando R$ 2 milhões. A Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv) informou que nesta terça-feira, 26, será liberado o pagamento do Amapá Jovem referente ao mês de fevereiro, no valor de R$ 1,6 milhão. No mês de abril, será efetivado nas contas o benefício referente a março.

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...