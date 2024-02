Peregrinações em homenagem a São José começam pelo Palácio do Setentrião, em Macapá

Durante a solenidade, o governador Clécio Luís exaltou os sentimentos de união e de fraternidade.

Por: Worchiely Costa

Como já é tradicional, as peregrinações da imagem de São José, padroeiro de Macapá e do Amapá, iniciaram, nesta terça-feira, 20, pelo Palácio do Setentrião, sede do Governo do Estado. O momento foi marcado pela devoção dos fiéis na missa solene celebrada pelo bispo Dom Pedro José Conti.

A celebração reuniu servidores públicos, devotos, gestores de Governo e a comunidade católica em geral. O início da peregrinação faz parte dos preparativos das festividades que antecedem o Dia de São José, celebrado em 19 de março.

Para o governador, Clécio Luís, foi uma oportunidade de refletir sobre a Campanha da Fraternidade 2024, que traz o tema ‘Fraternidade e Amizade Social’ e o lema: ‘Vós sois todos irmãos e irmãs’.

“Hoje se inicia a celebração em homenagem a São José, que é padroeiro de Macapá e do Amapá. Essa tradição tem um aspecto histórico de união, que ultrapassa a questão religiosa. Que São José nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos cada vez mais fraternidade social e saibamos perdoar para termos uma vida de irmandade”, pontuou Clécio Luís.A chegada da imagem peregrina foi marcada por demonstrações de fé por devotos do pai de Jesus e esposo de Maria. A servidora Maria do Carmo já recebe o santo no local de trabalho há nove anos. Para ela, cada peregrinação é única e especial.

“Todo ano é uma emoção diferente. Para mim, é uma grande honra receber a imagem de São José desde 2015. O nosso local de trabalho é como se fosse o nosso lar, a nossa casa. Nós somos uma grande família e peço a São José que interceda por todos nós”, declarou Maria do Carmo.

Em consonância com a Campanha da Fraternidade, a festividade de São José de 2024 traz o tema: “Com São José procuramos Jesus, para encontrá-lo nos irmãos e irmãs”. O bispo Dom Pedro José Conti destacou que esse é um exercício para todos os filhos de Deus.

“A Festa de São José sempre nos lembra um pouco a família, aquela família de Nazaré. Portanto, é sempre um convite a olhar a nossa convivência também como uma família humana. Nós procuramos juntar um pouco da reflexão da quaresma, da Campanha da Fraternidade, escolhendo, portanto, o lema, que significa desejo de encontrar Jesus”, explicou Dom Pedro.

A peregrinação da imagem de São José segue até o dia 15 de março com encontros, missas e visitas em instituições públicas e privadas e nos lares de famílias devotas. Trata-se de uma preparação para o principal momento da festividade que é a missa em honra ao padroeiro de Macapá e do Amapá que será no dia 19 de março.

Foto: Netto Lacerda/GEA

