Estão abertas as inscrições para indústrias amapaenses que querem participar do novo ciclo do programa Brasil Mais Produtivo

As empresas interessadas já podem fazer a inscrição para receber as consultorias e qualificação de pessoal no novo ciclo do programa Brasil Mais Produtivo (B+P). No Amapá, quem faz parte do segmento indústria deve procurar o SENAI para receber informações, fazer o cadastro e ser atendido. O foco é o aumento da eficiência e da produtividade, a redução de erros e desperdícios na linha de produção e o avanço tecnológico.

Para participar do Novo B+P é necessário fazer a adesão por meio do site brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br, para então ser direcionado às modalidades do programa.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e nessa nova fase conta também com a parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que se unem à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ao SENAI e ao Sebrae.

“Aqui no estado, atuaremos no suporte às empresas em conjunto com o Sebrae, a partir da aplicação de técnicas para redução de custos e aumento de competitividade da indústria amapaense”, explicou a coordenadora de Tecnologia e Inovação do SENAI Amapá, Jane Palmerim.

O programa Brasil Mais Produtivo

A nova fase destinará R$ 2,037 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indústrias, com atendimento direto a 93,1 mil empresas até 2027. Para isso, o SENAI desenvolveu uma plataforma com acesso virtual a materiais, cursos e ferramentas sobre produtividade e transformação digital para promover o aprendizado e a aplicação contínua por parte das empresas.

A jornada significa um ciclo completo de acesso ao conhecimento, que inclui planejamento de gestão e adoção de melhores práticas de produtividade e digitalização da gestão do negócio.

Nas etapas serão realizadas, ainda, consultorias lean manufacturing (manufatura enxuta) e eficiência energética, combinadas com o aperfeiçoamento da força de trabalho e requalificação, além de transformação digital e projetos smart factories (fábricas inteligentes).

Texto com informações da Agência de Notícias da Indústria

ATENDIMENTO À IMPRENSA

Coordenação de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...