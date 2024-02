Relações históricas nas fronteiras amazônicas é tema de congresso internacional da Unifap

Programação ocorre de 4 a 7 de março e conta com diversos minicursos gratuitos.

O Grupo de Estudos Coloniais Amazônicos (Gescam), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza o I Congresso Internacional nas Fronteiras da Amazônia de 4 a 7 de março de 2024. São ofertadas 200 vagas para diversos minicursos gratuitos no evento.

As inscrições estão abertas, e podem ser feitas por meio do link: https://abre.ai/iXBP.

O congresso abordará as relações históricas desenvolvidas nas fronteiras amazônicas desde o período colonial até o pós-colonial, como as missões jesuítas, escravização de povos ameríndios e reorganização dos territórios indígenas.

Haverá a participação de professores e pesquisadores de outras universidades brasileiras e instituições de ensino do Reino Unido e Argentina.

Os minicursos vão abordar temáticas como: “O espaço e agência indígena colonial na cartografia”, “Amazonas, fronteiras e viagens pela costa setentrional do Grão Pará” e “Alteridades en la Europa Medieval”.

O coordenador do evento, Prof. Dr. Paulo Cambraia, destaca que o projeto pode contribuir com várias áreas de ensino.

“É um projeto interdisciplinar que discute com várias outras áreas das ciências humanas: geografia, antropologia, letras, relações internacionais, estudos de fronteiras”, detalhou o coordenador.

A iniciativa é promovida pela Universidade Federal do Amapá, em colaboração com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Programa de Pós-graduação em História (PPGH/Unifap), e tem apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá (Sindsep/AP).

Serviço

I Congresso Internacional nas Fronteiras da Amazônia

Data: 4 a 7 de março de 2024

Local: Campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP)

Inscrições: https://abre.ai/iXBP

* Texto: José Eduardo Lima e Ana Carolina (Bolsista Assesp/Unifap)

