‘Orgulho imenso’, celebra aluno-soldado ao receber uniforme oficial do Corpo de Bombeiros do Amapá

Estudante de 18 anos foi um dos 251 alunos que integraram o ‘Batismo de Fogo’, cerimônia inédita no estado.

Por: Fabiana Figueiredo

Após ser aprovado no primeiro concurso público que fez, o estudante Leonam Silva, aos 18 anos, se despediu do ensino médio e encarou a preparação para ser soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Nesta segunda-feira, 11, ele foi um dos 251 alunos do Curso de Formação de Soldado que receberam do Governo do Estado os uniformes oficiais, durante a cerimônia do “Batismo de Fogo”.

“Hoje recebemos a farda completa, a farda de prontidão. É uma sensação indescritível estar usando isso daqui. É um orgulho imenso porque nós já estamos há três meses lutando, ralando e tendo diversas instruções que nos fazem ter o melhor conhecimento possível para em breve servir à sociedade”, destacou o aluno-soldado, que se prepara para assumir sua primeira profissão.

A cerimônia fechou um dia intenso de preparação no Curso de Formação, no Complexo do CBM na Zona Norte de Macapá. Os alunos tiveram capacitações que exigiram raciocínio rápido, concentração, condicionamento físico e trabalho em equipe.

A programação contou ainda com simulações de ocorrências atendidas por um soldado, como salvamento terrestre, atendimento pré-hospitalar, educação física militar, combate a incêndio, salvamentos em altura e aquático.

O ponto alto foi a entrega do fardamento oficial com o “Batismo de Fogo”, solenidade inédita no Amapá, comandada pelo governador Clécio Luís e presenciada por familiares dos formandos. Neste momento, um uniforme de aluno-soldado foi, simbolicamente, incinerado, representando a nova fase do curso.

“É uma satisfação muito grande estar aqui, vendo meu filho avançar em mais este momento na academia como aluno do bombeiro. Eu e minha esposa estamos muito emocionados com essa troca de uniforme. Nesses 3 meses ele tem estudado bastante, aprendendo no dia a dia o que é ser um bombeiro militar”, ressaltou Hilton Martins, pai do aluno-soldado Leonam Silva.

Foi a primeira vez que o Estado doou uniformes para quem faz parte do Curso de Formação de Soldados dos Bombeiros. Foram investidos R$ 800 mil na compra do fardamento, com recursos do Tesouro Estadual.

Conforme o calendário, o Curso de Formação alcançou os 40% e continua até o fim do primeiro semestre deste ano. Com as novas fardas e as preparações técnicas recebidos, os alunos podem agora iniciar os estágios em ocorrências reais.

O concurso

Em novembro de 2023, o Governo do Amapá convocou 300 candidatos aprovados nas primeiras etapas do concurso para o CBM. Foi a maior turma da história do Corpo de Bombeiros do Amapá já chamada para um curso de formação de soldados.

Do total, 251 irão formar a primeira turma do Curso de Formação deste certame. No início do segundo semestre, eles estarão à disposição da sociedade como soldados combatentes.

Foto: Max Renê/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

