O livro ‘A Trilha do Mar’ será relançado na próxima sexta-feira na Biblioteca Pública

Acontece na próxima sexta-feira, 30, às 19h, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, o relançamento do livro de poesias “A Trilha do Mar”. Escrito pela poeta Ana Anspach, o livro retrata uma de suas maiores paixões, o mar, sua grande fonte de inspiração.

Produzido no período em que Ana passou por um longo e grave período de depressão, entre 2017 e 2018, os poemas falam de vários momentos e deixam claro que foi na poesia que encontrou seu refúgio e força para superar a doença.

Aos 11 anos Ana começou a escrever, nessa época conheceu o gênero e começou a rabiscar seus primeiros versos. “Naquela ocasião não tinha a facilidade que tenho hoje de me expressar verbalmente e talvez tenha sido por isso que decidi escrever para falar dos meus sentimentos”, ressalta.

“O mar me lembra pessoas muito importantes: meu avô, minha mãe, colegas da infância. Acho que sempre quis ser uma sereia, sempre quis desvendar o mar”, conta a poeta.

Ana Anspach, 53 anos, é mãe e publicitária e trabalha como assessora de imprensa. Carioca, mora no Amapá há 24 anos. Membro da Associação Literária do Estado do Amapá – Alieap, participou do projeto Cenopoesia onde já realizou duas exposições de poemas em Macapá e no Município de Santana, atualmente divulga seus textos nas redes sociais.

Serviço:

Lançamento – A Trilha do Mar de Ana Anspach

Dia 30 de agosto, sexta-feira

Às 19h

Biblioteca Pública Elcy Lacerda

Livro comercializado ao valor de R$30,00

