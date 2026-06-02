Prêmio Sebrae de Jornalismo recebe inscrições até 8 de junho

Últimos dias para garantir participação em premiação que reconhece talentos do jornalismo amapaense. As categorias Texto, Vídeo, Áudio, Fotojornalismoe a categoria especial para acadêmicos em jornalismo valoriza produções no tema ‘Empreendedorismo com Foco nos Pequenos Negócios’

Denyse Quintas

Uma boa reportagem tem o poder de revelar histórias que informam, inspiram, revelam desafios, reconhecem avanços e movimentam a economia. Quem produziu ou ainda pretende pautar conteúdossobre empreendedorismo e pequenos negócios, esta é a oportunidade. As inscrições para o 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo estão abertas até 8 de junho pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br.

O profissional poderá produzir ou resgatar conteúdos já veiculados. Concorrem ao prêmio matérias veiculadas entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026. O tema central é o ‘Empreendedorismocom Foco nos Pequenos Negócios’. Profissionais de imprensa podem inscrever conteúdos nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.

Os acadêmicos disputam na categoria Jornalismo Universitário, com trabalhos publicados em veículos-laboratório de instituições de ensino de todo o país. Confira o passo a passo para se inscreverno 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026:

Acesse o site www.premiosebraejornalismo.com.br Preencha os dados de cadastro e crie seu login e senha. Cada participante pode inscrever até três trabalhos. A inscrição é feita em duas etapas: após salvar o trabalho no sistema, é necessário enviá-lo para validação, para, então, finalizar a inscrição no prêmio.Todos os trabalhos inscritos passam por uma triagem.

Premiação

O Prêmio Sebrae de Jornalismo está na 13ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários de todo o Brasil que abordam o universodo empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

O prêmio será realizado em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para o estágio regional, que definirá os finalistas da etapa nacional. Confira os principaistópicos do prêmio:

• São 4 categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.

• Há 1 categoria especial: Jornalismo Universitário.

• Período de veiculação dos conteúdos: 9 de junho de 2025 a 7 de junho de 2026.

• Período de inscrição: 7 de abril a 8 de junho de 2026.

• Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco em pequenos negócios.

• Subtemas sugeridos: Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade; Acesso a Crédito e Gestão Financeira; Produtividade e Competitividade; Inclusão Produtiva e DesenvolvimentoTerritorial; Transformação Digital; Empreendedorismo Feminino; Políticas Públicas e Legislação; Inovação e Startups; Empreendedorismo Social; Educação Empreendedora.

• Inscreva-se

Serviço:

Sebrae no Amapá

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