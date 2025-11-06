Cufa Amapá segue com programação especial da Semana da Favela

A programação da Semana da Favela, promovida pela Cufa Amapá, continua nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8, com atividades que celebram o Dia da Favela — comemorado em todo o país — e seguem até o próximo dia 19 de novembro.

Nesta sexta-feira, a sede da Cufa-AP, localizada na Rua São José, nº 1.500, no Centro de Macapá, será palco do encontro “Aquilombamento das Mulheres de Matriz Africana”, um espaço de diálogo sobre o fortalecimento da identidade, da ancestralidade e da organização coletiva das mulheres negras e de terreiros. O encontro pretende valorizar as vozes femininas que constroem resistência e protagonismo nas comunidades.

Já no sábado, é hora de celebrar com o Baile da Favela, que promete muita música, dança e cultura popular. A noite contará com apresentações dos grupos Piratas Estilizados, AfoAxé (Pai Passarinho), Luxuosos Corações, além do show CRGV, que recebe junto Nena RDP, Brukka MC e Acelino, encerrando a noite com o animado Baile Charme do Baile Black Room.

As atividades integram a agenda estadual da Cufa Amapá, que reforça o poder da cultura e da periferia como instrumentos de transformação social.

Júnior Nery (Ascom/Cufa-Ap)

(96) 98127-1559

