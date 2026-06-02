Projeto ‘Cine Jovem’ garante acesso gratuito ao cinema para juventude amapaense

Com sessões, pipoca e transporte custeados pelo Estado, iniciativa da Sejuv foi ampliada e deve atender 1.500 jovens da região metropolitana de Macapá nesta etapa

Por Jamylle Nogueira

Para democratizar o acesso à cultura, ao lazer e promover a inclusão social, o Governo do Amapá deu início, nesta terça-feira, 02, à segunda edição do projeto “Cine Jovem”. A sessão de abertura reuniu 320 jovens na sala da rede Cinépolis, no Shopping Garden, zona sul de Macapá.

A iniciativa integra o Calendário Cultural da Juventude Urbana 2026, sob coordenação da Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv). A ação atende ao público de 15 a 29 anos, prioritariamente beneficiários do programa e moradores de conjuntos habitacionais. Com a proposta de garantir uma experiência inclusiva e completa, o Estado fornece não apenas os ingressos, mas também o transporte das comunidades até o shopping, pipoca, refrigerante e brindes para os participantes.

​A secretária de Estado da Juventude, Priscila Magno, explicou que o projeto é uma ampliação das políticas culturais propostas pelo governador Clécio Luís. A programação na capital ocorrerá diariamente até a próxima semana, com a meta de alcançar 1.500 jovens.

Secretária de Estado da Juventude, Priscila Magno

“Iniciamos o projeto no ano passado, mas este ano nós ampliamos. O Cine Jovem surgiu de uma necessidade que detectamos no dia a dia, pois percebemos que muitos desses jovens nunca tinham ido ao cinema. Estamos tendo uma experiência muito positiva, os vendo animados e com brilho nos olhos. O cinema é arte, cultura, e estamos garantindo isso para a nossa juventude”, ressaltou a gestora.

​Cultura e inclusão

​A oportunidade de assistir a uma produção internacional sobre o astro Michael Jackson na tela grande animou os participantes. Para Everton Barbosa, de 20 anos, morador do habitacional Mucajá, a ação quebra barreiras econômicas importantes. “Muitas pessoas não têm a condição de vir ao cinema. Essa iniciativa do Governo com a secretaria é muito boa para todos que estão aqui, e para as outras comunidades também. É sempre bom esse entretenimento para o povo”, avaliou.

Maria Vitória e Crislayne Naiana, ambas de 17 anos e moradoras do Habitacional Miracema

O encantamento com a sétima arte marcou a vida das amigas Maria Vitória e Crislayne Naiana, ambas de 17 anos e moradoras do Habitacional Miracema. Para elas o evento trouxe uma vivência inédita, pois foi a primeira vez que entraram em uma sala de cinema. “Foi uma experiência ótima e muito divertida. Agradecemos muito ao projeto Amapá Jovem por nos possibilitar essa oportunidade”, comemorou Maria Vitória, ao lado da amiga.

​O entusiasmo também foi compartilhado por Emily Lohane e Ana Beatriz, ambas de 14 anos e moradoras do Miracema. Para elas, a iniciativa vai além da tela. “O filme superou as nossas expectativas, com certeza virou um dos meus favoritos”, celebrou Emily.

“É um projeto muito importante, porque possibilita que jovens com menos recursos financeiros assistam a filmes assim. É uma oportunidade que traz muita criatividade para a gente”, completou Ana Beatriz.

​Após a conclusão das sessões na região metropolitana, o Cine Jovem ganhará um formato itinerante. A Sejuv estruturou um cronograma para levar a experiência audiovisual a outros municípios e comunidades do interior do estado, descentralizando o acesso à cultura no Amapá.

Fotos: Lidiane Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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