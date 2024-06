Projeto de extensão UniENEM realiza aula inaugural dia 17 de junho

Evento marca início das aulas para as turmas de 2024, compostas por 150 alunos ao todo.

O Projeto de extensão UniENEM, cursinho preparatório gratuito para processos seletivos voltados para o acesso ao ensino superior da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promoverá na próxima segunda-feira, 17 de junho, aula inaugural para 150 pessoas selecionadas para compor as três turmas deste ano. O evento ocorrerá às 9h no auditório da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (Proeac), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Segundo o coordenador do UniENEM, o objetivo da aula inaugural é apresentação o projeto de extensão aos novos alunos e regras, assim como dar início às atividades do projeto.

“O Projeto UniENEM busca promover a inclusão e a equidade educacional ao oferecer um cursinho preparatório gratuito para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, preparando-os para os desafios dos vestibulares e o ingresso no ensino superior. Através de aulas preparatórias, material didático de qualidade e suporte pedagógico, nosso objetivo é proporcionar oportunidades iguais de acesso à educação superior, independentemente da condição socioeconômica dos estudantes”, explica o coordenador do projeto. Prof. Dr. Kelton Belém.

PROGRAMAÇÃO DA AULA INAUGURAL

8h30 – Recepção dos alunos com orientação para o local da aula

9h – Abertura e composição da mesa

Mesa:

-Representante do DEX/Proeac – Kelly Huanny

-Coordenador Geral do Cursinho – Prof. Kelton Belém

-Coordenador Geral do Profid – Prof. Ms. Melque Lima

9h30 – Apresentação dos professores (Prof. Diana Regina)

9:45h – Apresentação das regras do cursinho (Prof. Kelton Belém)

10h – Palestra sobre “Enem: Um mundo de Possibilidades” (Profa. Glauciela Ferreira)

10:40 – Orientações finais e apresentação das salas de aula

O UniENEM está vinculado ao Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), que objetiva o diálogo permanente da Unifap com a sociedade, na compreensão de seu papel à formação de uma universidade mais inclusiva e engajada, mediante a democratização de conhecimentos, artes, cultura e das ciências produzidas nesta Instituição de Ensino Superior.

Mais informações sobre o UniENEM estão disponíveis no site oficial do projeto (https://www2.unifap.br/unienem/) e nas redes sociais (https://www.instagram.com/unienem.unifap e https://www.facebook.com/unienem.unifap).

Serviço

Aula inaugural do projeto de extensão UniENEM

Dia 17 de junho de 2024, às 9h, no auditório da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (Proeac) – Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, campus universitário Marco Zero do Equador, Macapá (AP).

