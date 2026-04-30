Programa que protege crianças ameaçadas de morte atende 139 pessoas no Amapá e completa 1 ano com apresentação de dados

Com 139 pessoas atendidas e 35 solicitações de avaliação em um ano de funcionamento, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Amapá (PPCAAM-AP) consolida sua atuação e evidencia os desafios de proteger vidas em um estado com limitações territoriais e de rede. Na próxima segunda-feira, 4 de maio, o tema ganha destaque durante encontro do “1º ano do PPCAAM no Amapá: avanços e desafios”, em evento que reunirá representantes do sistema de Justiça, rede de proteção e gestores públicos para discutir resultados, estratégias e o futuro do programa.



Outro dado relevante é o volume de demandas externas: o estado recebeu 18 solicitações de transferência de casos em 2025, de crianças e adolescentes, o que reforça o papel do Amapá dentro da rede nacional de proteção.



Durante a programação, além da apresentação dos dados do primeiro ano, será lançado o Projeto Família Solidária (FASOL), iniciativa que propõe a formação de uma rede de famílias no estado para atuarem como apoio a pessoas protegidas pelo programa.. A proposta amplia a capacidade de acolhimento e proteção, criando alternativas mais humanizadas e integradas à comunidade.



O PPCAAM é coordenado nacionalmente pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e, no Amapá, é gerenciado pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com execução da OSC Instituto Terre des Hommes Brasil, e conta com o apoio do Ministério Público do Amapá (MP-AP), que acompanha desde 2020 o processo de implantação, efetivado em outubro de 2024.



A promotora de Justiça Neuza Rodrigues, titular da 4ª Promotoria da Infância de Macapá, destaca-se como uma das articuladoras do programa no estado e estará entre os participantes do evento, que também contará com palestras formativas e mesas de troca de experiências.

Serviço:

Evento: 1º Ano do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM-AP) no Amapá: avanços e desafios

Data: 4 de maio (segunda-feira)

Hora: 8h30 às 12h

Local: prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, no auditório do Ceaf, no bairro Araxá

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