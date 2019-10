APAE Macapá completa 53 anos e oferece ação social à comunidade

No dia 27 de setembro, passado, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Macapá completou 53 anos de trabalhos prestados a comunidade de excepcionais do Amapá.

Em alusão a passagem do aniversário, será realizada uma ação social para os alunos e familiares no sábado, dia 5 de outubro, no período da manhã.

Os atendimentos oferecidos serão: consulta com pediatra, clínico geral, imunização (vacinação), testes rápidos, preventivo, avaliação odontológica, aplicação de flúor, atendimento psicológico, corte de cabelo, orientação jurídica, orientação assistencial, massoterapia, limpeza de pele, emissão de documentação (RG, CPF, SUS), emissão de cartão de autismo – TEA (apenas com laudo de neuropediatra), entre outros.

“É mais uma ação da APAE Macapá. Agradecemos a Deus sempre da oportunidade de fazer com que nossas crianças excepcionais se sintam cada vez mais incluídas na sociedade. Essa é nossa batalha diária – justiça e igualdade social”, disse o presidente da entidade, Abel Mendes.

A APAE Macapá conta com o apoio para execução do evento dos parceiros: CTMAC, CEO, CERPIS, SESI, SEMSA, CEPGRS, ÓTICA DINIZ, SUPER FÁCIL, HINODE e MARY KAY.

Bazar beneficente

A APAE é uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica, recebe doações para manutenção e compra de material pedagógico, material de limpeza, dentre outras despesas. Por essa razão, realiza eventos, rifas, e outras ações com o intuito de angariar recursos.

O Bazar beneficente será realizado também no dia da ação social. Peças de roupas, sapatos, edredons e acessórios estarão disponíveis para compra em uma sala nas dependências da instituição.

Doações para o Bazar ainda podem ser entregues na sede. Falar com Karina, através do número de telefone: (96) 98809-1533.

Serviço:

Ação Social – APAE EM AÇÃO.

Dia: 05 de outubro de 2019

Local: Avenida Paraíba, 168, bairro Pacoval, CEP 68.908-280, Macapá, Amapá, Brasil.

Informações: (96) 9145-2525– Abel Mendes, presidente da APAE Macapá.

Assessoria de Comunicação da APAE Macapá

