Tratamentos para anemia falciforme podem incluir uso de canabidiol

Medicamento derivado da Cannabis pode reduzir a necessidade de opioides e outros analgésicos para tratar a doença.

A anemia falciforme é uma das alterações genéticas mais comuns no Brasil. As estimativas do Ministério da Saúde mostram que cerca de 60 mil pessoas são afetadas pela doença, que pode ocasionar uma série de sintomas debilitantes e complicações graves.

A condição é caracterizada pela predominância da hemoglobina S (HbS) no sangue, o que leva à formação de hemácias em forma de foice. A alteração dificulta sua passagem pelos vasos, podendo levar a crises vaso oclusivas e outras complicações, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Os sintomas da anemia falciforme são variados e impactam a qualidade de vida dos pacientes. Entre os principais estão anemia, dores musculares intensas, icterícia, infecções frequentes e febre. Complicações severas, como insuficiência renal, síndrome torácica aguda e acidente vascular cerebral (AVC), também são comuns.

Tradicionalmente, o tratamento da anemia falciforme inclui o uso de hidroxiureia, a realização de transfusões de sangue e os cuidados de suporte para aliviar os sintomas. No entanto, novas pesquisas indicam que o canabidiol (CBD) também pode oferecer alívio para os pacientes.

Benefícios do canabidiol aos pacientes

O CBD, um dos compostos ativos da Cannabis, é permitido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o final de 2019. Ele é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, que podem reduzir a necessidade de opioides e outros analgésicos, frequentemente usados para alívio da dor, mas que trazem riscos de dependência e outros efeitos adversos.

Ao contrário de medicamentos como o Noripurum, utilizado para reabastecer o organismo de ferro, o CBD atua diretamente nos sintomas da anemia falciforme, como dor e inflamação. Estudo de caso realizado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemocentro) em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) comprovou esses benefícios.

Uma paciente, de 42 anos, apresentava um quadro severo de dor crônica devido aos micro infartos ósseos, uma complicação comum da anemia falciforme, que consiste em pequenos bloqueios nos vasos sanguíneos dos ossos, que causam danos e dor persistente. Antes do experimento, ela utilizava uma série de medicamentos, como Gabapentina e Hidroxiureia.

Apesar disso, a dor da paciente permanecia severa e limitante, caracterizando um quadro de dor crônica refratária. Diante da situação, foi introduzido um tratamento complementar com Cannabis medicinal.

A paciente recebeu doses diárias de canabidiol e tetra hidrocanabinol (THC) em forma de óleo sublingual. Após 21 dias de tratamento, houve uma melhoria perceptível em sua dor. Além da melhora no quadro de dor, foram observadas mudanças positivas no sistema imunológico, indicando uma redução na inflamação e uma melhor regulação imunológica.

Mesmo com a eficácia comprovada, o preço do canabidiol pode ser uma dificuldade para alguns pacientes, já que reflete o custo da produção, na qual são usados produtos importados.

Abordagem inovadora de tratamento

Além das recentes descobertas relacionadas ao uso do CBD, o Hemocentro de Belo Horizonte implementou um procedimento inovador para tornar o tratamento da anemia falciforme mais eficiente e confortável. A técnica utilizada é a eritrocitaférese, que permite a troca de hemácias por meio de uma máquina de aférese.

Nos pacientes com anemia falciforme, a eritrocitaférese retira as células do sangue (eritrócitos) que apresentam a hemoglobina alterada (HbS) e repõe as hemácias saudáveis ao organismo por meio de transfusão.

A médica hematologista e responsável pelo ambulatório de Belo Horizonte, Denise Zouain, explica que o procedimento é mais eficiente como um tratamento preventivo para evitar complicações graves, como o AVC.

O método já está disponível no ambulatório do Hemocentro de Montes Claros desde 2022, e os pacientes que receberam o tratamento relatam uma melhoria visível na qualidade de vida. Eles destacam a redução das crises e o menor tempo necessário para o procedimento como os principais benefícios.

