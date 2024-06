Influencers fitness são motivação para mulheres aderirem aos treinos

Perfis com milhares de seguidores dão dicas, ensinam receitas e produzem conteúdos diferenciados sobre atividade física.

Quase 5 bilhões de pessoas no mundo utilizam, ativamente, as redes sociais, segundo dados de um estudo realizado pela consultoria digital Kepios. Parte desses usuários produz conteúdos e influenciam outras pessoas ao compartilharem suas experiências diárias.Entre os assuntos abordados pelos chamados influenciadores digitais está o universo fitness.

Perfis que falam sobre um estilo de vida mais saudável, aliando atividade física e alimentação equilibrada, somam milhares de seguidores e servem de motivação. Carol Borba, Marina Iris, Priscilla Toledo e Ellen Valias são alguns dos nomes que dividem a rotina de treinos, ensinam receitas saudáveis, mostram o dia a dia e dão dicas de looks , usando calça legging, top e outros artigos fitness.

Carol Borba

Com mais de 2 milhões de seguidores em sua conta no Instagram, Carol Borba é um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é mundo fitness. Formada em Educação Física, começou a usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho e conquistou um público fiel.

Dando aulas de exercícios físicos no Youtube, Carol começou a se posicionar nas outras redes ao falar de questões sobre a saúde em geral. Além da atividade física, Carol também dá dicas de alimentação, moda fitness e vida saudável. Recentemente, ela se tornou mãe e a maternidade também passou a fazer parte das experiências compartilhadas.

Marina Iris

A vontade de se comunicar sobre temas de seu interesse na internet começou cedo para Marina Iris. Ainda na época do auge dos blogs como diários virtuais, ela criou uma página para falar de moda e comportamento. Com o passar dos anos, ela se encontrou no universo fitness e, agora, soma mais de 240 mil seguidores no Instagram.

Seja com um conjunto fitness poliamida ou de algodão, a influenciadora aparece em publicações com conteúdos sobre vida saudável e atividade física. Os vídeos mostram treinos na academia, receitas de shakes proteicos, dicas de edição de vídeos e fotos, divulgação de marcas e inspirações de moda.

Priscilla Toledo

Basta olhar o feed do Instagram de Priscilla Toledo para notar diferentes publicações exibindo seus looks com top feminino. Somando 660 mil seguidores nas redes sociais, ela produz conteúdos pulando corda e treinando na academia.

Além de influenciadora digital, ela também é fisioterapeuta e acupunturista. Suas redes sociais são usadas para falar de moda fitness, assunto que costuma agradar suas seguidoras que estão espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Argentina e outros países.

Mas são os vídeos de corda que realmente chamam a atenção. Em movimentos ritmados, Priscilla pula corda com os braços cruzados, passa a corda com uma mão pelas costas e pula com um pé só. Não é à toa que chamaram a atenção de produtores de televisão, que a convidaram para fazer uma participação no Programa do Silvio Santos, no SBT.

Ellen Valias

Com o usuário “Atleta de peso”, a meia maratonista Ellen Valias conquistou mais de 140 mil seguidores ao falar de atividade física, saúde e combate à gordofobia. Em publicações nas redes sociais, a influenciadora reforça a importância de pessoas com corpos que fogem do padrão se posicionem e pratiquem atividades físicas, não por pressão estética, mas por saúde e bem-estar.

Ellen usa as redes para comentar vídeos sobre o assunto, combater comentários gordofóbicos e racistas, apoiar mulheres, dar dicas e divulgar eventos sociais e esportivos. Além de influencer, ela faz faculdade de Educação Física e é fundadora do Rachão Basquete Feminino, projeto criado para enfrentar a opressão masculina nas quadras públicas.

