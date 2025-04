Páscoa deve movimentar cerca de R$ 30 milhões no comércio local, aponta pesquisa

Levantamento foi realizado pelo Instituto Fecomércio entre os dias 13 e 24 de março.

O Instituto Fecomércio realizou uma pesquisa que mediu a intenção de compra dos consumidores macapaenses para a Páscoa deste ano. Entre os dados apurados, está a expectativa para a movimentação no comércio que deve ser cerca de R$ 30 milhões.

A pesquisa ouviu 400 pessoas em Macapá, entre os dias 13 e 24 de março, e mostrou que 76% dos consumidores entrevistados pretendem comprar produtos pascoais, enquanto 19% devem deixar a data passar em branco por vários motivos como falta de dinheiro, para economizar, desemprego, por não comemorar a data etc.

Dentre as escolhas por tipo de produto, o consumidor dará preferência por ovos de Páscoa industrializados (52%) e ovos de Páscoa caseiros (35%). As compras de caixas de bombons aparecem com 22% de opção, barras de chocolate com 12% e cestas temáticas com 8%.

Segundo o instituto, a data promete movimentar o mercado de fabricação caseira de ovos e produtos de chocolate que, nos últimos anos, cresceu consideravelmente possibilitando novas opções de consumo e vendas.

Outro dado importante é a movimentação nos supermercados e lojas especializadas. Para 53% as compras serão no supermercado. Já 34% disseram que irão encomendar, e 30% comprarão em lojas especializadas e 6% em minimercados do bairro.

Ticket médio

54% dos consumidores pretendem gastar até 100,00 com ovos de Páscoa. Para 35%, o desembolso ficará entre R$ 101,00 e R$ 200,00. Outros 8% gastarão até R$ 300,00, e apenas 3% afirmaram que gastarão acima de R$ 300,00 nessa Páscoa. Com isso, o ticket médio ficou em R$ 130,00.

Comemorações

A Páscoa também é marcada pelo encontro da família que se reúne para almoço comemorativo da Semana Santa. Neste sentido, 60% dos entrevistados revelaram que pretende fazer almoço especial em família. As compras do almoço comemorativo devem custar, em média, R$ 200,00. De acordo com o levantamento, esse dado aponta para grande movimentação nos estabelecimentos de gêneros alimentícios.

Forma de pagamento

A principal forma de pagamento será dinheiro em espécie, apontado por 30% dos entrevistados; 28% utilizarão PIX e 17% pretendem utilizar o cartão de débito, essas três opções são consideradas pagamento à vista, portanto correspondendo a 75%. Já 25% pretendem utilizar o cartão de crédito.

