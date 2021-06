Ifap abre PS para novos alunos com 650 vagas

Se você já concluiu o ensino médio e deseja agora fazer um curso técnico, o Processo Seletivo do Ifap para o Ensino Médio Subsequente (PS) é uma ótima oportunidade para você. São 650 vagas divididas entre 13 cursos presenciais e EaD ofertados nos municípios de Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Santana e Oiapoque com inscrições on-line de 10 a 24 de junho. Para ler o edital do PS clique aqui.

Os cursos têm duração média de dois anos e, ao concluí-los, o aluno recebe o título de técnico na área relacionada ao curso que escolheu. Para realizar a sua inscrição, clique aqui. Depois de preencher os dados solicitados, você deverá gerar um boleto (Guia de Recolhimento da União – GRU) e efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 10,00 através de aplicativo, agências ou correspondentes bancários do Banco do Brasil.

É possível solicitar a isenção da taxa de inscrição de 10 a 14 de junho através do preenchimento do anexo V do edital. Todos os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família têm direito ao benefício.

A seleção dos candidatos inscritos não acontecerá através de uma prova. Ela será com base nas notas que cada um obteve em Língua Portuguesa e Matemática durante seu ensino médio. Essas notas devem ser informadas pelo candidato na hora de preencher o formulário de sua inscrição.

O processo seletivo tem condições favoráveis para candidatos que tenham estudado todo seu ensino fundamental em escolas da rede pública. No total, 50% das vagas disponíveis serão destinadas para atender esse perfil de candidato.

Além disso, candidatos de baixa renda, autodeclarados indígenas, pardos ou negros, bem como candidatos que declarem e comprovem ser Pessoas com Deficiência (PcD) também podem concorrer a uma das vagas através das ações afirmativas (cotas) destinadas a cada um desses públicos pelo edital do PS.

Veja abaixo os detalhes sobre os cursos, a quantidade de vagas, assim como a unidade do Ifap que irá ofertar cada um deles. Você também pode acessar nosso Guia de Cursos clicando aqui. Qualquer dúvida sobre o PS Subsequente pode ser enviada para o e-mail: ps. subsequente @ifap.edu.br.

Campus Laranjal do Jari

Técnico em Floresta – Presencial – Noturno – 40 vagas

Técnico em Informática – Presencial – Noturno – 40 vagas

Técnico em Informática – EaD – Noturno – 40 vagas

Técnico em Serviços Públicos – EaD – Noturno – 40 vagas

Técnico em Meio Ambiente – EaD – Noturno – 40 vagas

Campus Macapá

Técnico em Edificações – Presencial – Noturno – 30 vagas

Técnico em Estradas – Presencial – Noturno – 30 vagas

Técnico em Mineração – Presencial – Noturno – 30 vagas

Técnico em Geoprocessamento – EaD – Noturno – 30 vagas

Campus Avançado Oiapoque

Técnico em Administração – Presencial – Matutino – 30 vagas

Técnico em Finanças – Presencial – Noturno – 30 vagas

Técnico em Recursos Humanos – Presencial – Noturno – 30 vagas

Centro de Referência em EaD Pedra Branca do Amapari

Técnico em Controle Ambiental – EaD – Noturno – 30 vagas

Técnico em Recursos Humanos – EaD – Noturno – 30 vagas

Campus Porto Grande

Técnico em Administração – Presencial – Noturno – 30 vagas

Técnico em Agronegócio – Presencial – Noturno – 30 vagas

Campus Santana

Técnico em Informática – EaD – Noturno – 40 vagas

Técnico em Serviços Públicos – EaD – Noturno – 40 vagas

Técnico em Finanças – EaD – Noturno – 40 vagas

Diretoria de Comunicação – Dicom

Instituto Federal do Amapá (Ifap)

E-mail: [email protected]

Twitter: @ifap_oficial

Facebook:/institutofederaldoamapa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...