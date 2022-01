Rede municipal de ensino abre matrículas para ensino fundamental e EJA

Vagas são para o 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos; veja como se inscrever.

A Prefeitura de Macapá abre às 9h30 desta segunda-feira (31) as vagas para turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e também para as fases da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino.

Para garantir vaga, os pais e/ou responsáveis precisam executar duas etapas. A primeira é a pré-matrícula que deve ser feita no site www.escolapublica.ap.gov.br . No formulário é possível escolher a escola em que o aluno deseja estudar. Quem perdeu o prazo da Chamada Escolar também pode se inscrever.

Já a segunda etapa é a confirmação da matrícula de forma presencial na escola. Para evitar aglomeração, é preciso apresentar a documentação exigida em um classificador, que será entregue na instituição de ensino.

Os secretários escolares ficam responsáveis por confirmar a matrícula com os pais na hora ou posteriormente, por número de telefone informado pelos responsáveis dos estudantes.

A oferta de vagas para o 1º ao 5º ano e EJA ocorre após o fechamento da pré-matrícula para as turmas da pré-escola, e segue o cronograma estabelecido em parceria com a Prefeitura Municipal de Santana (PMS) e Governo do Estado do Amapá (AP), que é o responsável pela plataforma on-line. Em Macapá, o procedimento é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

CONFIRA O CRONOGRAMA:

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): pré-matrícula no site de 31 de janeiro a 2 de fevereiro e confirmação de matrícula presencial de 31 de janeiro a 3 de fevereiro.

Educação de Jovens e Adultos (1ª e 2ª fases): pré-matrícula no site de 31 de janeiro a 2 de fevereiro e confirmação de matrícula presencial de 31 de janeiro a 3 de fevereiro.

Educação de Jovens e Adultos (3ª e 4ª fases): pré-matrícula no site de 7 a 9 de fevereiro e confirmação de matrícula presencial de 7 a 11 de fevereiro.

Suporte às famílias sem internet

A Semed disponibiliza oito escolas-polos com profissionais capacitados para auxiliar no cadastro no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, das 8h às 14h:

· Emef Neusona – Rua Amadeu Gama, 1742, Universidade

· Emef Aracy Nascimento – Rua Dr. Marcelo Cândia, 615, Santa Rita

· Emef Hildemar Maia – Av. Cônego Domingos Maltêz, 52, Trem

· Emef Maria Bernadete – Rua Djalma Nascimento, 1227, Zerão

· Emef Celes Coutinho – Av. Mogno, 404, Sol Nascente

· Emef Vera Lúcia Pinon – Rua Carlos Lins Cortez, 1405, Infraero II

· Emef Ana Maria Ramos – Av. Inspetor Aimoré, 480, Zerão

· Emef Antônio Barbosa – Rua Novo Horizonte, Santa Inês

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula de forma presencial, os pais e/ou responsáveis devem levar originais e cópias dos seguintes documentos:

Menores de idade: certidão de nascimento, CPF, RG, documento oficial com foto, histórico ou ressalva, caderneta de saúde, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de bolsa família, foto 3×4, classificador.

Responsáveis: certidão de casamento, CPF, RG, documento oficial com foto, comprovante de residência com CEP.

Maiores de idade: certidão de nascimento e/ou casamento, CPF, RG, documento oficial com foto, comprovante de residência com CEP, histórico escolar ou ressalva, comprovante de Bolsa Família, carteira do SUS, foto 3×4 e classificador com elástico.

Laudo médico ou relatório de acompanhamento do Atendimento Educacional Especializado (AEE) podem ser pedidos, em casos de estudantes com necessidades especiais, não sendo obrigatório.

Segundo o Ministério da Educação, para ter acesso a vaga do 1º ano do ensino fundamental, a criança precisa ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março de 2022. Para a Educação de Jovens e Adultos, é preciso ter 15 anos completos até 31 de março de 2022.

Vagas remanescentes

O interessado que não confirmar a matrícula dentro do prazo, perderá a vaga, que voltará automaticamente para o sistema, sendo disponibilizada novamente a outros estudantes interessados.

Dúvidas e denúncias

A Semed disponibiliza quatro meios de contato para solucionar dúvidas sobre o processo de matrícula. O atendimento é exclusivo pelo WhatsApp, através dos números:

· 98113-7891

· 98113-7819

· 99188-4964

· 99135-6238

A Ouvidoria também disponibiliza um número de WhatsApp para denúncias: (96) 98801-9732. O atendimento em todos os meios será realizado de segunda à sexta, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, enquanto o processo de matrícula estiver em andamento.

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

