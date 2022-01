Hoje é dia mundal da solidariedade humana

*- Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – Lei nº 13.544, de 19 de dezembro de 2017. [É uma comemoração que tem por objetivo conscientizar as pessoas acerca da necessidade de preservação da biodiversidade local. A escolha da data decorre do primeiro decreto em que foi feita menção às reservas particulares de patrimônio natural, Decreto Nº 98.914, de 31 de janeiro de 1990].**- Dia Mundial da Solidariedade.* *- Dia Mundial do Mágico [O Dia do Mágico foi criado por ser essa a data comemorativa do padroeiro do ilusionismo, São João Bosco, nascido em 1815. D. João Melchior Bosco também é protetor de Brasília, cujo aniversário é no mesmo dia. A história conta que Dom Bosco, quando jovem, trabalhava como malabarista, mágico e fazia apresentações de acrobacia para ajudar nas despesas de sua família. Sempre depois das apresentações, pregava o evangelho de Deus e rezava um terço junto com seus espectadores. O mágico faleceu em 31 de janeiro de 1888, em Turim, na Itália. Em 1934, o papa Pio XI canonizou-o como São João Bosco, o santo dos mágicos].* *- Dia de São João Bosco.*

