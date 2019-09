Site disponibiliza 62 livros da Coleção Vagalume para download gratuito

O site NotaTerapia divulgou uma lista com 62 livros da Coleção Vagalume para download gratuito.

A Coleção Vagalume é a maior referência nacional quando falamos de literatura infanto-juvenil no Brasil. A lista de mais de 60 publicações lançada em 1973 pela Editora Ática formou gerações e gerações de leitores e ajudou a fomentar a literatura nacional nas escolas de todo país. Dentre as obras mais famosas, temos livros como A Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo, Tonico e Carniça, entre outros.

Para baixar, clique aqui.

Via Varginha Online

