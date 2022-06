Livro lançado em comunidade ribeirinha no Pará ganha versão em inglês

Lançado em 2017 na comunidade Tapará-Miri, região oeste do Pará, a trilogia “Amazon – Guerreiros da Amazônia”, que narra a saga de jovens super-heróis em defesa da maior biodiversidade do mundo, ganhou uma versão em inglês.

A tradução e versão feita pela Cultura Inglesa é a grande novidade anunciada agora em junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o título “Amazon Warriors”, o conteúdo está sendo testado em várias turmas nas unidades da Cultura Inglesa Ceará, como mais um projeto pedagógico inédito, despertando o interesse dos alunos pela preservação da Amazônia, além da prática do idioma. A ideia é em seguida apresentar o projeto para as demais Culturas Inglesas e escolas no Brasil e, mais adiante, em escolas no exterior.

Segundo Ronaldo Barcelos, autor da obra, “é uma grande chance de levar a história em inglês para o Brasil e o mundo! Os conteúdos publicados com a chancela da Cultura Inglesa certamente ganharão mais credibilidade e alcance. Eles podem levar a nossa visão de Amazônia e ajudar na formação de crianças e jovens. A utilização de um conteúdo brasileiro de super heróis, como projeto pedagógico é certamente uma ação inédita que traz grande alegria e gratidão” diz Barcelos.

Do português para o inglês

De acordo com a Cultura Inglesa, o processo de tradução de um idioma para o inglês é por fases entre correções, revisões, até chegar na versão final, que dura em média de três ou quatro meses. Primeiro, o professor lê todo o material, compreende, analisa e organiza qual a melhor forma de traduzir, respeitando os regionalismos, os hábitos e a cultura local.

“É um trabalho minucioso, cheio de detalhes, várias lidas e relidas, para não cometermos nenhum erro e verificar se a formatação está correta, traduzir o glossário e verificar se as notas de rodapé estão corretas também”, explica Evandro Gueiros, diretor da Cultura Inglesa, em Fortaleza.

Trilogia Amazon

Os três livros contam com dez personagens inspirados em animais da floresta. A história inicia com um encontro dos líderes indígenas momentos depois da colonização do Brasil. Eles criam uma comunidade chamada Amazon que é presenteada pela natureza com armaduras sagradas. Dez crianças e jovens são convocados para usar as armaduras, e cada vez que a floresta entra em perigo os super-heróis entram em ação.

Doação de livros / Projeto social: Missão + Educação

Desde 2012, o projeto já distribuiu 25 mil livros na versão impressa, 200 mil livros em PDF e, o desenho animado foi exibido para milhões de crianças no Brasil.

Em 2018, com apoio do MEC – Ministério da Educação, a série virou desenho animado e foi exibida gratuitamente na TV Escola e redes sociais.

Prêmios Internacionais

O projeto social conquistou 13 prêmios nos sete maiores festivais internacionais de publicidade, com destaque: dois Leões no Festival de Cannes na França. Também venceu o prêmio Hugo Werneck, considerado o “Oscar” da ecologia no Brasil, na categoria: Melhor Exemplo em Educação Ambiental.

