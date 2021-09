Livro Memórias Poéticas relata processo criativo do escritor Fabio Gomes

Memórias Poéticas é o 11º livro do escritor Fabio Gomes e conta a trajetória do autor sob o prisma da poesia, desde seu contato inicial com essa arte, aos 6 anos de idade, em ambiente escolar, passando pela difusão dos primeiros poemas em jornal, livro e rádio, até os dias de hoje, em que divulga seus versos através das redes sociais.

Na obra, escrita durante a pandemia de 2020, o autor nos convida a conhecer o seu processo criativo, suas influências literárias e mesmo sua inspiração em situações do cotidiano. Um poema, por exemplo, pode nascer a partir de acontecimentos políticos ou sociais da época. Em meio aos relatos, Gomes insere os poemas que escreveu nos anos 1980 e 1990.

Para a poeta e jornalista Mary Paes (O Blog da Mary – Macapá/AP), ler o livro Memórias Poéticas é como estar frente a frente com o autor. Em toda a obra de Gomes, é possível observar a crítica, explícita ou nas entrelinhas. É uma escrita inteligente e rica em argumentos. A capa do livro é um poema à parte, que nos remete a uma viagem no tempo, em que podemos vivenciar as fases de transformação da Poesia na vida do escritor.

Veja também:

Estudantes de Medicina criam projeto voluntário para ajudar quem vai fazer o Enem

Escola SESI participa do Simpósio Luso-Brasileiro de Meditação na Educação

Anvisa autoriza importação de radiofármacos

O autor

Fabio Gomes. Foto: Prsni Nascimento/Divulgação

Fabio Gomes nasceu em Porto Alegre (RS), em 1971. É escritor, jornalista, cineasta e fotógrafo. Tem onze livros publicados, sendo os mais recentes “Rapidola (um aperitivo)”, de fotopoemas (2020), e “Memórias Poéticas” (2021). Por duas décadas, dedicou-se ao jornalismo cultural; seu trabalho mais destacado na área foi o blog “Som do Norte”. Em Cinema, dirigiu oito curtas-metragens, selecionados para festivais no Brasil e no exterior. Atua em Fotografia desde 1991. Seu trabalho pode ser visto em https://fabiogomesfotocinema.com.br/



Serviço



Lançamento livro Memórias Poéticas

Data: 29/9

Valor: R$ 50 (mais R$ 50 de frete fixo para todo o Brasil)

À venda no site https://fabiogomesfotocinema.com.br/

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado