Governo do Amapá lança campanha ‘Junho Verde 2026’ com ampla programação, 1ª Corrida do Meio Ambiente e Futlama

Evento acontece entre os dias 3 e 5 de junho, com ações e programações ao longo de todo o mês.

Por Alexandra Flexa

O Governo do Amapá lança, nesta terça-feira, 26, a campanha “Junho Verde 2026”, com o tema “Saberes, Inovações e Sustentabilidade na Gestão Ambiental do Amapá”. Neste ano, a programação traz novidades, como a realização da 1ª Corrida do Meio Ambiente e dos jogos de Futlama.

A abertura oficial será realizada às 9h, no Museu Sacaca, sob coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá, marcando o início de uma agenda voltada à valorização das políticas ambientais, ao engajamento social e à conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental.

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O evento oficial coordenado pela Sema ocorre entre os dias 3 e 5 de junho, durante a Semana Estadual do Meio Ambiente. A programação, no entanto, segue ao longo de todo o mês, com seminários, capacitações na Marinha, apresentações e entregas nos municípios do estado.

“Junho Verde é um momento de diálogo e mobilização social em torno das questões ambientais. Queremos aproximar cada vez mais a população das ações de preservação, mostrando que sustentabilidade também se constrói com participação, conhecimento e responsabilidade compartilhada”, destacou a secretária de Estado do Meio Ambiente, Taisa Mendonça.

A iniciativa convida a população a correr e caminhar por uma causa coletiva: saúde, bem-estar, cuidado com o meio ambiente e os recursos hídricos, conservação da biodiversidade, uso sustentável dos recursos naturais e o papel estratégico do Amapá na construção de uma economia de baixo carbono.

Destaque

O ponto alto da campanha acontece em 5 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, com a realização da 1ª Corrida do Meio Ambiente.

O percurso terá largada no Complexo do Araxá até o Parque do Forte, com retorno ao ponto inicial, e contará com a presença do governador Clécio Luís, que participará da corrida.

As inscrições seguem abertas até o dia 4 de junho, pelo site Esporte Corrida.

Sobre o Junho Verde

O “Junho Verde” é uma campanha anual promovida pelo Governo do Estado e coordenada pela Sema, com o objetivo de ampliar a conscientização ambiental e fortalecer políticas públicas voltadas à conservação dos recursos naturais.

A iniciativa reúne debates, qualificação técnica e ações integradas com municípios, sociedade civil e instituições de ensino, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a gestão ambiental participativa.

Além da prática esportiva, a programação reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação ambiental e a participação social, unindo qualidade de vida, conscientização e integração comunitária. A expectativa é reunir atletas, famílias, jovens e amantes da natureza em uma mobilização que evidencia o potencial do Amapá na conservação ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável.

Foto de capa: Márcia do Carmo

Agência de Notícias do Amapá

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