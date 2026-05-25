Santana recebe exposição que une artistas veteranos e novos talentos das artes visuais amazônicas

Mostra ocorre de 26 de maio a 5 de junho, no Cine Teatro Municipal Sílvio Romero

O município de Santana recebe, a partir desta terça-feira (26), a exposição de artes visuais “Amazônia em Traços: Unindo Gerações nas Artes Visuais”, no Cine Tatro Municipal Silvio Romero, em Santana.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 5 de junho, durante o horário de expediente da instituição pública. O evento é uma celebração da produção artística amazônica em homenagem ao mês das artes plásticas.

A mostra reúne mais de 60 artistas do Amapá e abre espaço para novos talentos, promovendo intercâmbio cultural, democratização do acesso à arte e valorização da identidade amazônica.

A programação de abertura contará com vernissage, mostra de arte digital, videoarte amapaense, roda de conversa, música ao vivo e entrega de certificações para artistas visuais do município.

A iniciativa busca aproximar artistas e público, promovendo experiências estéticas, trocas de conhecimentos e fortalecimento das produções culturais locais. A exposição também destaca a participação de acadêmicos em fase de conclusão da licenciatura em Artes Visuais, como Emiliana, Binno e Ayla Adriane, além de estudantes da Escola Cândido Portinari que iniciam sua trajetória em exposições públicas, entre eles Tucka Araújo e Lídia Mota.

Idealizador do projeto, o artista plástico Jeriel Luz destaca a importância de Santana como território estratégico para o fortalecimento das artes visuais no estado.

“Levar essa exposição para Santana é reconhecer a potência cultural que existe no município e a necessidade de criar espaços permanentes para os artistas locais. A arte precisa circular, ocupar os territórios e dialogar com a população. Quando reunimos diferentes gerações em uma mesma mostra, fortalecemos a memória cultural da Amazônia e incentivamos novos artistas a acreditarem no próprio talento”, afirmou Jeriel Luz.

Realizada pelo Segmento de Artes Visuais do Estado do Amapá, em parceria com o Conselho Estadual de Política Cultural, .a exposição integra as comemorações do mês do artista plástico, iniciado em abril, em Macapá. A Mostra conta com apoio do Governo do Estado do Amapá, meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), através do Edital Circuito das Artes.

A organização é realizada pela vice-presidente do Conselho de Cultura, Mapige Gemaque, pelo conselheiro de Cultura das Artes Visuais, Josaphat, e pelos artistas Jeriel Luz, Luzia Mota e Wagner Ribeiro.

Programação de abertura

– 26 de maio

18h30 – Abertura oficial e contação de história sobre o Dia do Artista Plástico

18h50 – Cerimônia de entrega de certificações para artistas visuais de Santana

19h – Exposição de arte digital nas paredes externas do cineteatro

19h20 – Coffee break com voz e violão

19h50 – Mostra de videoarte amapaense

21h – Roda de conversa

21h30 – Encerramento

Serviço

Exposição: “Amazônia em Traços: Unindo Gerações nas Artes Visuais”

Período: 26 de maio a 5 de junho de 2026

Local: Cineteatro Silvio Romero – bairro Nova Brasília, Santana/AP

Horário de visitação: das 8h às 12h e 14h às 18h

Fotos e texto: Mary Paes

Curtir isso: Curtir Carregando...