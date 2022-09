Abrigo São José realiza programação alusiva ao Dia Internacional da Pessoa Idosa

Neste, sábado às 9h30 da manhã, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, Abrigo São José, promoverá uma programação em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1 de Outubro.

Com o objetivo de fortalecer e transmitir os cuidados à pessoa idosa, em especial ao público institucionalizado, a programação contará com interação, vivências e aprendizados. Além da apresentação do grupo de musicoterapia e da cantora Salma Menezes.

Principais objetivos do evento:

– chamar a atenção para a existência de desigualdades, geralmente como resultado de uma acumulação de desvantagens ao longo da vida;

– aproveitar as experiências e o aprendizado ao longo da vida dos cidadãos da chamada terceira idade criando políticas proativas e adaptativas de trabalho, promovendo proteção social e dando acesso à cobertura universal de saúde;

– refletir sobre as melhores práticas, lições e progressos para mudar as narrativas e estereótipos negativos que envolvem a velhice.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa é comemorado anualmente em 01 de outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

