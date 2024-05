Maio Criativo traz programação cultural e diversificada na Bibliogarden

O mês de maio traz uma programação gratuita, diversificada e abrangente para a biblioteca comunitária do Amapá Garden Shopping.

Idealizada pelo Coletivo Juremas e Coletivo Maré Literária, o projeto tem o apoio do Amapá Garden Shopping, da Quarta de Arte da Pleta, da Oi Noiz Aki e da Fumcult e será realizado no período de 16 a 29 de maio, na Bibliogarden, localizada dentro do shopping Amapá Garden, na Zona Sul de Macapá, exposição fotográfica, leitura poética, oficina de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e show com repertório de Belchior.

De acordo com a artista Hayam Chandra, membro do Coletivo Juremas e uma das coordenadoras da Bibliogarden, o evento busca potencializar a criatividade dos visitantes e destacar as artes.

“Buscamos não apenas oferecer uma programação cultural diferenciada, mas também, criar um espaço de inspiração e criatividade para nossa comunidade. Estamos entusiasmados em proporcionar eventos que estimulam a mente, e alimentam a alma de nossos visitantes. Convidamos a todos para que se juntem a nós nesta jornada de descobertas e expressão artística”, disse Hayam.

Sobre a Bibliogarden

A Bibliogarden é um espaço de difusão de arte e cultura, que funciona dentro do Amapá Garden Shopping, administrado pelo Coletivo Juremas. O local, além de receber doações de livros, pode ser usado para palestras, exposições, exibição de filmes, apresentações musicais, realização de oficinas e treinamentos, e sessões de leitura.

Confira a programação:

Local: Bibliogarden – Garden Shopping – Rodovia Josmar Chaves Pinto

Quinta-feira, 16

19h – Abertura da Exposição do Aog Rocha

19h30 – Leitura poética com Mathias Alencar

Abertura das inscrições para o curso livre de escrita criativa

Sexta-feira, 17

19h – Oficina de redação para o ENEM: Introdução e uso de palavras que elevam o valor da sua redação

Sábado, 18

19h – Show musical com Jota Mambembe e Renato Gemaque em homenagem a Belchior

