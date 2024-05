Mudanças climáticas: 60% dos brasileiros acreditam que é grave perigo para população

Dados serão debatidos na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; encontro vai propor política científica para os próximos dez anos



Quase a totalidade dos brasileiros (95%) afirma ter consciência de que as mudanças climáticas estão ocorrendo no país e no mundo, e 60% acreditam que o problema representa um grave perigo para a população. Os dados fazem parte da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, lançada nesta quarta-feira (15) pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Os resultados vão dar suporte aos debates da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5CNCTI), cuja meta é definir uma política científica para os próximos dez anos.

Segundo a pesquisa, entre os que têm consciência das mudanças nos padrões climáticos, 78% reconhecem que o fenômeno é causado principalmente pela ação humana. Outros 20% creem que as alterações se dão de forma natural no meio ambiente, sem intervenção humana – na contramão das evidências científicas.

O estudo foi feito para conhecer a visão, interesse e o grau de informação da população sobre ciência e tecnologia. A íntegra dos dados pode ser consultada aqui . Participaram 1.931 pessoas com mais de 16 anos, com cotas por gênero, idade, escolaridade, renda e local de moradia em todas as regiões. O levantamento foi conduzido pelo CGEE, por demanda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e em parceria do INCT Comunicação Pública da Ciência.

Plano contra eventos extremos na mira da 5CNCTI

Em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, o alerta sobre o avanço e riscos provocados pelas mudanças climáticas será um dos destaques da 5CNCTI, de 4 a 6 de junho, em Brasília (DF). Principal fórum de debates sobre ciência no país, o evento trará recomendações para a nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser implementada até 2030 e com ações para os próximos dez anos. As mudanças climáticas serão foco da sessão especial “Na era dos desastres climáticos: a importância de ouvir a ciência” – que vai abordar eventos extremos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul. A sessão será conduzida por Regina Alvalá, coordenadora de relações institucionais do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

De acordo com o secretário-geral adjunto da conferência e diretor do CGEE, Anderson Gomes, a sessão vai iniciar as discussões para criar um plano nacional, diante do risco cada vez maior de eventos climáticos extremos. “Ao incluirmos esta sessão com dados factuais de uma tragédia que está em curso, vamos avançar na criação de uma estratégia nacional. Os gestores públicos precisam ouvir e trabalhar com a ciência na linha de frente”, afirma.

A conferência ainda vai abordar o tema e a importância de ações para o desenvolvimento sustentável em outras agendas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participará da plenária “Oportunidades e Desafios para o Desenvolvimento Nacional Sustentável e Inclusivo”, ao lado de David Kopenawa, da Hutukara Associação Yanomami, e Emmanuel Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará. A moderação será da presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader.

As mudanças climáticas e os riscos da Amazônia também serão tema de debates em sessão coordenada pelo diretor da área de clima do MCTI, Osvaldo Moraes. Participam ainda a coordenadora-geral de adaptação na Secretaria Nacional de Mudança do Clima do MMA, Inamara Melo, o pesquisador do INPA Adalberto Val, a ex-ministra de meio ambiente e co-presidente do International Resource Panel da ONU Izabela Teixeira e o diretor-geral do Instituto Mamirauá, João Valsecchi do Amaral.

Haverá ainda discussões sobre transição ecológica, biodiversidade e a bioeconomia, o papel dos biomas e oceanos brasileiros como ativos para uma transição sustentável, transição energética e políticas de descarbonização, entre outros. As inscrições para a conferência são gratuitas e podem ser feitas neste link . Veja a programação completa aqui .

Realizada pelo MCTI, com organização do CGEE e apoio de entidades da área e da sociedade civil, a 5CNCTI é o principal fórum de debates sobre o futuro da ciência no Brasil. Mais de 70 mil pessoas participaram, de forma online e presencial, dos 221 eventos preparatórios para a conferência nos últimos seis meses – entre conferências regionais, estaduais, municipais, livres e temáticas. O número é recorde na história do evento, que ocorre desde 1985 e já teve quatro edições (a última há 14 anos).

SERVIÇO

5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Data: 4 a 6 de junho

Local: Brasil 21 (SHS quadra 6 – Asa Sul, Brasília – DF)

Inscrições e mais informações: Link

