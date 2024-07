Após primeiro leilão on-line, Detran Amapá inicia entrega de veículos para novos proprietários

Prazo é o mais rápido na história do órgão. Até o momento, 16 motocicletas foram retiradas de forma provisória.

Por Vithória Barreto

Após a realização do primeiro leilão na modalidade on-line, o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) iniciou na quarta-feira, 24, os procedimentos para a entrega dos veículos aos arrematantes dos 150 lotes de motocicletas.

Até o momento, 16 veículos foram retirados de forma provisória pelos novos proprietários. Nesta fase, o comprador se apresenta ao Detran para receber o comunicado de venda, e após a receber a motocicleta, haverá o tempo para realizar as manutenções necessárias.



Concluída a restauração física do veículo, ele retorna ao Detran para a vistoria final e a entrega definitiva ao comprador, que receberá a documentação totalmente regularizada em seu nome, e livre dos débitos anteriores à compra da motocicleta.

Certame aconteceu no dia 8 de julhoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação“Este foi leilão mais rápido da história do Detran, que também funcionou como um teste bem-sucedido dos próximos certames. Esse tempo de entrega está sendo muito mais rápido do que nas outras edições, resultado da celeridade que o leilão on-line proporciona e da atuação dos servidores de Detran”, destacou Dariane Andrade, presidente da Comissão de Leilão do órgão.

Para o motorista escolar Adonaide Silva, de 45 anos, que arrematou os lotes 020 e 105 sem precisar sair de casa, o leilão do Detran foi uma oportunidade mais econômica de adquirir os veículos para fazer viagens longas pelos municípios do Amapá.

“Com certeza foi uma ótima escolha, pois eu costumo viajar para os interiores, e um veículo menor é necessário para mim. Fiz tudo sem sair de casa, não visitei o pátio e só vi as fotos. Tudo está acontecendo muito rápido e isso faz com que fiquemos muito satisfeitos com o atendimento do Detran. Agora é a hora de mandar arrumar direitinho e colocar pra andar”, finalizou o motorista.

Agência Amapá

