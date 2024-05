Ifap suspende calendário acadêmico 2024

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) informa à comunidade que o calendário acadêmico 2024 será suspenso a partir do dia 27 de maio, portanto, na próxima segunda-feira, em todas as unidades de ensino da instituição – Campus Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande, Oiapoque e Santana, além do Centro de Referência EaD Pedra Branca do Amapari – devido à manutenção da greve de técnicos administrativos em educação (TAEs) e docentes da Educação Básica, Científica e Tecnológica (EBTT). A decisão foi tomada pelo Conselho Superior (Consup) do Ifap, na 42ª Reunião Extraordinária, realizada na terça-feira (21/5).

A 42ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior foi transmitida no canal TV Ifap no YouTube, onde está disponível a gravação completa.

A reunião foi convocada após o prazo de 15 dias estabelecido pelo próprio Consup, na reunião anterior, para voltar a deliberar a respeito da proposta de suspensão do calendário feita pelo Comando de Greve, caso a paralisação de técnicos e docentes fosse mantida por falta de acordo com o governo federal. Após o debate entre os conselheiros, foi aprovada pela maioria a proposta de suspensão.

O Ifap informa ainda que, até o final desta semana, as atividades letivas continuarão ocorrendo parcialmente, conforme calendário específico de cada campus, visto que a greve não tem adesão total dos docentes e técnicos.

Quaisquer informações institucionais sobre a greve podem ser obtidas na página criada para este fim no portal institucional www.ifap.edu.br.

