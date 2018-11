Veja as últimas dicas para o segundo dia do Enem

Professores dão orientações sobre assuntos que podem ser abordados em Ciências da Natureza e Matemática

Para ajudar os candidatos na revisão para a próxima maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontecerá no próximo domingo (11), professores dão as últimas dicas de assuntos que podem ser abordados nas questões de Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Segundo o professor de Biologia Jhonatha Alves, um dos conteúdos do caderno de Natureza que merecem ser revisados é o de ecologia, que pode ser abordado a partir dos desastres ambientais recentes. “A poluição ambiental e o prejuízo causado ao meio ambiente por meio das ações humanas sempre estão presentes no Enem”, afirma.

O professor aposta, ainda, que o tratamento do lixo também pode ser um dos assuntos da prova. Além disso, ele destaca temas ligados às drogas, gravidez na adolescência, aborto e distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia e obesidade. Os candidatos também não podem esquecer das arboviroses.

Folha Pernambuco