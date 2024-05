Publicado edital de seleção para doutorado na área de Farmácia

Aos interessados, as inscrições irão até o dia 31 de maio.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap), com outras instituições federais de ensino superior, divulgou o edital do processo seletivo de ingresso ao Doutorado em Inovação Farmacêutica. O período das inscrições será de 10 a 31 de maio de 2024 e interessados devem enviar os documentos elencados no edital de seleção para os e-mails ppgif@ufpa.br, carrera@ufpa.br e para as coordenações locais do curso de pós-graduação na universidade do orientador pretendido.

CONFIRA O EDITAL DE SELEÇÃO

O prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição vai de 10 a 17 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$100 para os que não conseguirem a isenção.

Poderão participar da seleção todos os portadores de diplomas de cursos de graduação em Farmácia ou em áreas afins e de mestrado em Ciências Farmacêuticas ou em áreas afins, bem como concluintes de mestrado, desde que comprovem a conclusão do referido curso até a data de matrícula no doutorado.

A Unifap ofertará 8 vagas no Calendário 2 do doutorado. Do total de vagas ofertadas, será reservada uma vaga para autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas (PPI), para atender à política de ações afirmativas da Unifap estabelecida pela Resolução Nº 39/2017.

O Programa de Pós-graduação em Inovação Farmacêutica (PPGIF) é ofertado em rede com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal de Goiás (UFG). Tem como área de concentração Fármacos e Medicamentos e conceito Capes 4.

O PPGIF tem por objetivo formar recursos humanos para atuação em docência e pesquisa na área de inovação, envolvendo planejamento, síntese, desenvolvimento farmacotécnico e analítico de insumos e produtos farmacêuticos, com ênfase na biodiversidade do Cerrado e Amazônica e nas necessidades das regiões Centro-Oeste e Norte.

Serviço

Processo Seletivo do Doutorado em Inovação Farmacêutica

Inscrições de 10 a 31 de maio de 2024, enviando os documentos elencados no edital de seleção para os e-mails ppgif@ufpa.br, carrera@ufpa.br e para as coordenações locais do curso de pós-graduação na universidade do orientador pretendido. 8 vagas. Público-alvo: portadores de diplomas de cursos de graduação em Farmácia ou em áreas afins e de mestrado em Ciências Farmacêuticas ou em áreas afins. Taxa de inscrição: R$ 100. Edital de seleção disponível em https://www2.unifap.br/ppgdif/files/2024/04/Edital-Processo-Seletivo-2024-PPGIF-.pdf.

