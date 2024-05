Militares do Corpo de Bombeiros do Amapá enviados ao Rio Grande do Sul já atuaram em resgates no Brasil e no exterior

Equipe de 16 especialistas são experientes em ações de salvamento como do naufrágio do navio Anna Karoline e dos ciclones em Moçambique.

Por: Da Redação

O Governo do Amapá enviou na manhã desta segunda-feira, 6, uma equipe de 16 militares do Corpo de Bombeiros para atuarem nos trabalhos de salvamento e apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O grupo especializado em resgates, já atuou em operações no Brasil e no exterior.

Os profissionais, sendo 15 homens e uma mulher, já participaram de ações de salvamento como do naufrágio do navio Anna Karoline III, em 2020, no Amapá, nas enchentes que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2022, e o estado de Rondônia, em 2014, e na missão humanitária em Moçambique, no Continente Africano, após o desastre dos ciclones Idai e Kenneth em 2019.

Além dos militares, convocados pela Liga Nacional dos Bombeiros (Ligabom), que coordenar as ações, foram enviados quatro viaturas, além de equipamentos de busca e proteção individual, como coletes salva-vidas, roupas de mergulho, cintos rastreados, cordas, barracas e mantimentos para gestão autossuficiente.

A ação humanitária, que vai atravessar o país, seguiu viagem em uma balsa, atravessando o Rio Amazonas, até Belém, no Pará, de onde seguirão por terra até o Sul do país.

Equipe qualificada

Os bombeiros destacados para a operação são qualificados em atividades de mergulho de salvamento em águas turvas, inundações e deslizamentos terrestres. Também integram o grupo especialistas em resgates de deslizamentos e em estruturas colapsadas.

“Definimos ainda na noite de domingo as estratégias que vamos adotar quando chegarmos lá no Rio Grande do Sul. É um cenário complexo, precisamos estar de prontidão para o acionamento. Destacamos as especialidades que cada militar tem e as experiências em atuações fora do estado, é uma equipe multitarefa, principalmente nesse tipo de ambiente”, declarou o major Aderaldo Clementina Leite, que comandará o grupo na operação.

EQUIPE DO AMAPÁ

Mergulhadores

1° tenente Márcio Fonseca da Costa

Subtenente Paulo Roberto Carvalho dos Santos

Subtenente Alberto de Oliveira Ferreira Neto

1º sargento Fábio Gonçalves Soares

Agentes de resgates

Major Aderaldo Clementino Leite

Major Manoel Felix dos Santos

Capitão Diego Nunes da Silva

2º tenente Márcio Miranda da Silva

2º sargento Edilson Barreiro Dias

2º tenente Igo Ferreira Moutinho

Subtenente Aline Bastos dos Santos

3º sargento Fagner Gomes do Carmo

3º sargento Milton Pantoja Corrêa

Cabo Rodrigo Vinhote Alves

Cabo André Belo da Costa

Soldado Ted Castro do Carmo

SOS Rio Grande do Sul

Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o Governo do Rio Grande Sul reativou o canal de doações SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), vinculada à conta bancária criada pelo Banrisul.

Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades. Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança ao doador e amplia a transparência do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Foto: Maksuel Martins e Nayana Magalhães/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

