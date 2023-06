Escolas do Amapá já podem participar do Censo Escolar 2023

Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação básica brasileira.

O Governo do Amapá lançou nessa quarta-feira, 31, o Censo Escolar 2023, o principal instrumento de coleta de informações da educação básica brasileira, incluindo escolas públicas e privadas. É com base nesses dados que o Governo Federal define a distribuição de recursos para políticas de ensino em cada estado. A cerimônia de lançamento aconteceu na Universidade do Estado do Amapá (Ueap).

Até o dia 31 de julho, gestores e secretários escolares precisam inserir os dados referentes à escola, estudantes e funcionários na página Educacenso, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), onde também é possível acessar informações detalhadas sobre o passo a passo sobre todos os procedimentos necessários para a inserção de dados, como: matrícula inicial; acesso aos documentos e orientações do preenchimento dos dados.

A Secretaria de Estado de Educação (Seed) realiza ações de treinamento para preenchimento do formulário em todo o estado, capacitando as equipes gestoras e dando suporte técnico necessário. A secretária adjunta de Apoio à Gestão da pasta, Francisca Oliveira, reforçou com os gestores a necessidade da realização do preenchimento desses dados.

“Esse processo é de alta relevância para educação de todo o país, por isso reforçamos essa importância e nos colocamos à disposição para qualquer suporte necessário. É através desses dados que realizamos o planejamento para as ações da nossa educação“, destacou a secretária.

A coordenadora estadual do Censo Escolar do Amapá, Socorro Tolosa, detalhou que os dados são importantes para a mensuração das ações da educação.

‘’Nós, como rede educacional, precisamos reforçar para todos a importância da realização desse preenchimento dentro do prazo. O Censo escolar é o nosso norte, através dele que conseguimos recursos e desenvolvemos projetos para a nossa educação”, disse a coordenadora.

Portal GEA AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...