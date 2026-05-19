CEA Equatorial realiza desligamento programado em três bairros de Macapá

Serviços de manutenção na rede elétrica serão realizados nos dias 22, 23 e 24 de maio nos bairros Infraero I, Jardim Marco Zero e Pacoval.

A CEA Equatorial informa que realizará, nos dias 22, 23 e 24 de maio, desligamentos programados nos bairros Infraero I, Jardim Marco Zero e Pacoval.A ação faz parte do cronograma de manutenção preventiva e melhorias na rede elétrica.

Durante os serviços, serão executadas ações como troca de postes e retirada de redes antigas de baixa tensão, com o objetivo de aumentar a qualidadee a segurança no fornecimento de energia.

Por segurança, a orientação é que a população não realize qualquer intervenção na rede elétrica durante os trabalhos.

Também é indicado desligar o disjuntor geral do imóvel para evitar possíveis danos a equipamentos eletrônicos.

Em caso de dúvidas ou ocorrências, os consumidores podem buscar atendimento pelos canais oficiais, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou pela Central de Atendimento 24h, no número 0800 096 0196.

Confira a programação:

Pacoval

Data: 22 de maio

Horário: 13h às 17:30h

Locais: Rua São José, entre avenida Pará e avenida Ana Nery; Avenida Pedro Américo e Avenida Marcílio Diasentre duas São José Serafim e Passagem Santa Fé

Data: 23 de maio

Horário: 10h às16h

Locais: Rua São Paulo e Rua São José Serafim, entre Marcílios dias e Av Ceará; Av Piauí, av Pará, e Av PedroAmérico entre rua Guanabara e rua São Paulo; Rua passagem Santa Luzia entre Av Pedro Américo e Av Pará

Jardim Marco Zero

Data: 23 de maio

Horário: 9h às 14 h

Locais: Rua Segunda do Seringal, Nº 72, Rua Primeira do Seringal e Rua Terceira do Seringal

Infraero I

Data: 23 de maio

Horário: 16h às 16:30h

Locais: Rua Primeiro de Janeiro, entre Avenida Brigadeiro Faria Lima e Avenida Chico Mendes; Av Marechal EduardoGomes, Alameda Tucano e Tv Zepelim, entre Rua Primeiro de Janeiro e Rua Floriano Waldeck

Infraero I

Data: 24 de maio

Horário: 13h às 17h

Locais: Rua Janary Nunes, entre Rua Adilson José Into Pereira e Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua BrigadeiroHelio Costa, entre Av José Maria Pereira Cardoso e Av Karipunas

Assessoria de imprensa do Grupo Equatorial

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