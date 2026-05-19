Obra audiovisual “Pororocas” dá voz a mulheres amazônidas que transformam ciência e arte no Amapá

Documentário amapaense estreia no dia 22 de maio, em Macapá, reunindo trajetórias femininas que rompem barreiras históricas nos espaços da pesquisa, cultura e produção artística

O encontro entre arte, ciência e protagonismo feminino ganha força no documentário amapaense “Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica”, que será lançado no próximo dia 22 de maio, às 19h, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, em Macapá, com entrada gratuita.

Idealizado pela DJ, produtora cultural e acadêmica de Engenharia Química Estelly Soares, o filme nasce como um registro audiovisual sensível e potente sobre as experiências de mulheres amazônidas que desafiam silenciamentos históricos e ocupam espaços tradicionalmente marcados pela desigualdade de gênero.

Com duração de 30 minutos, o documentário reúne relatos de artistas, pesquisadoras, cientistas, educadoras e profissionais da cultura do Amapá, destacando vivências atravessadas pela resistência, criatividade e produção de conhecimento na Amazônia.

Mais do que abordar dificuldades, “Pororocas” propõe amplificar vozes femininas que seguem produzindo transformação social, intelectual e artística no extremo Norte do Brasil, território frequentemente invisibilizado nas narrativas nacionais.

Para Estelly Soares, o projeto também representa um gesto de pertencimento e inspiração para as novas gerações.

“Minha ideia é que meninas amazônidas assistam a esse documentário e entendam que elas também podem ocupar laboratórios, palcos, universidades e qualquer espaço que desejarem. A Amazônia produz mulheres brilhantes na ciência e na arte, mas muitas dessas histórias ainda não recebem a visibilidade que merecem. ‘Pororocas’ nasce para ecoar essas vozes e afirmar que nossos saberes, nossas vivências e nossa produção cultural têm potência e valor”, destaca a idealizadora.

A identidade visual do projeto foi desenvolvida por Ya Juarez, traduzindo em formas, cores e movimentos a força simbólica do encontro entre diferentes trajetórias femininas amazônicas.

O documentário conta com participações de nomes como Patrícia Bastos, Deize Pinheiro, Kátia Paulino, Margot Inajosa, Carol Tucuju, MC Yanna, Bell Brandão, Clarissa Lima, Dara Aline, Natália, Abthytllane e DJ Estelly.

Produzido pela Baluarte Cultural, “Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica” foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio do Edital SECULT-AP nº 14/2023 – Latitude Zero.

Sinopse

“Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica” é um documentário produzido no Amapá que reúne relatos de mulheres amazônidas atuantes na música, ciência, pesquisa acadêmica, educação e arte.

A obra propõe um registro audiovisual da produção intelectual e artística feminina amazônica, especialmente do estado do Amapá, destacando trajetórias, desafios e perspectivas de mulheres que atuam em espaços historicamente marcados pela desigualdade de gênero.

Ficha Técnica

Título: Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica

Formato: Documentário

Gênero: Documentário / Cultural / Social

Duração: 30 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

Ano de produção: 2024–2026

País: Brasil

Estado: Amapá

Idioma: Português

Direção e idealização:

Estelly Soares

Produção:

Baluarte Cultural

Roteiro:

Estelly Soares Pantoja

Isabella Furtado

Pesquisa e entrevistas:

Estelly Soares Pantoja

Captação audiovisual:

Kevin Ribeiro

Isabele Nascimento

Direção de fotografia:

Isabella Furtado

Kevin Ribeiro

Edição e montagem:

Isabella Furtado

Estelly Soares Pantoja

Assistência de produção:

Ester Cabral

Vitor Silva

Identidade visual:

Ya Juarez

Trilha sonora:

Patrícia Bastos

Deize Pinheiro

Margot Inajosa

MC Yanna

Serviço

Lançamento do documentário “Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica”

Data: 22 de maio

Horário: 19h

Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda

Entrada gratuita

Fotos: Arquivo Estelly Soares

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...