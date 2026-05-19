Obra audiovisual “Pororocas” dá voz a mulheres amazônidas que transformam ciência e arte no Amapá
Documentário amapaense estreia no dia 22 de maio, em Macapá, reunindo trajetórias femininas que rompem barreiras históricas nos espaços da pesquisa, cultura e produção artística
O encontro entre arte, ciência e protagonismo feminino ganha força no documentário amapaense “Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica”, que será lançado no próximo dia 22 de maio, às 19h, na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, em Macapá, com entrada gratuita.
Idealizado pela DJ, produtora cultural e acadêmica de Engenharia Química Estelly Soares, o filme nasce como um registro audiovisual sensível e potente sobre as experiências de mulheres amazônidas que desafiam silenciamentos históricos e ocupam espaços tradicionalmente marcados pela desigualdade de gênero.
Com duração de 30 minutos, o documentário reúne relatos de artistas, pesquisadoras, cientistas, educadoras e profissionais da cultura do Amapá, destacando vivências atravessadas pela resistência, criatividade e produção de conhecimento na Amazônia.
Mais do que abordar dificuldades, “Pororocas” propõe amplificar vozes femininas que seguem produzindo transformação social, intelectual e artística no extremo Norte do Brasil, território frequentemente invisibilizado nas narrativas nacionais.
Para Estelly Soares, o projeto também representa um gesto de pertencimento e inspiração para as novas gerações.
“Minha ideia é que meninas amazônidas assistam a esse documentário e entendam que elas também podem ocupar laboratórios, palcos, universidades e qualquer espaço que desejarem. A Amazônia produz mulheres brilhantes na ciência e na arte, mas muitas dessas histórias ainda não recebem a visibilidade que merecem. ‘Pororocas’ nasce para ecoar essas vozes e afirmar que nossos saberes, nossas vivências e nossa produção cultural têm potência e valor”, destaca a idealizadora.
A identidade visual do projeto foi desenvolvida por Ya Juarez, traduzindo em formas, cores e movimentos a força simbólica do encontro entre diferentes trajetórias femininas amazônicas.
O documentário conta com participações de nomes como Patrícia Bastos, Deize Pinheiro, Kátia Paulino, Margot Inajosa, Carol Tucuju, MC Yanna, Bell Brandão, Clarissa Lima, Dara Aline, Natália, Abthytllane e DJ Estelly.
Produzido pela Baluarte Cultural, “Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica” foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio do Edital SECULT-AP nº 14/2023 – Latitude Zero.
Sinopse
“Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica” é um documentário produzido no Amapá que reúne relatos de mulheres amazônidas atuantes na música, ciência, pesquisa acadêmica, educação e arte.
A obra propõe um registro audiovisual da produção intelectual e artística feminina amazônica, especialmente do estado do Amapá, destacando trajetórias, desafios e perspectivas de mulheres que atuam em espaços historicamente marcados pela desigualdade de gênero.
Ficha Técnica
Título: Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica
Formato: Documentário
Gênero: Documentário / Cultural / Social
Duração: 30 minutos
Classificação indicativa: 10 anos
Ano de produção: 2024–2026
País: Brasil
Estado: Amapá
Idioma: Português
Direção e idealização:
Estelly Soares
Produção:
Baluarte Cultural
Roteiro:
Estelly Soares Pantoja
Isabella Furtado
Pesquisa e entrevistas:
Estelly Soares Pantoja
Captação audiovisual:
Kevin Ribeiro
Isabele Nascimento
Direção de fotografia:
Isabella Furtado
Kevin Ribeiro
Edição e montagem:
Isabella Furtado
Estelly Soares Pantoja
Assistência de produção:
Ester Cabral
Vitor Silva
Identidade visual:
Ya Juarez
Trilha sonora:
Patrícia Bastos
Deize Pinheiro
Margot Inajosa
MC Yanna
Serviço
Lançamento do documentário “Pororocas – Vivências de Mulheres na Ciência e na Arte Amazônica”
Data: 22 de maio
Horário: 19h
Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda
Entrada gratuita
Fotos: Arquivo Estelly Soares
Texto: Mary Paes
Atendimento à imprensa:
Mary Paes – (96) 99179-4950