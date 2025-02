‘Corridão’ dos alunos do Curso de Formação do Iapen marca 2ª fase de preparação dos futuros agentes da segurança pública do Amapá 

Os 256 alunos da 3ª turma de convocados do concurso público, percorreram a orla da capital, com saída e chegada na Fortaleza de São José de Macapá

Em uma grande celebração, pelo momento de união, integração e descontração, assim os 256 futuros agentes da Segurança Pública do Amapá, da terceira turma de convocados do concurso público do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), finalizaram o “Corridão” na orla de Macapá, neste domingo, 9, marcando a segunda fase do Curso de Formação promovido pelo Governo do Estado, que segue até março.

A corrida que reuniu, além de todos os alunos, familiares, amigos e amantes da corrida de rua, permitiu, mesmo numa tarde chuvosa, um momento único da prática esportiva, divididos em pelotões. O aluno Paulo Corrêa do “Pelotão Charles”, conta que o momento é de extrema felicidade em sua vida.

“Tenho 38 anos, sou macapaense de nascimento e aqui é mais um dia de emoção, pois capta nossa luta e esforço diário e dedicado para representarmos a Polícia Penal com profissionalismo. Uma polícia que é nova, mas tem muito a crescer e ser respeitada no estado, ainda mais com o apoio e compromisso do Governo do Amapá em reforçar todos os setores da segurança pública, garantindo o bem-estar do cidadão”, destacou.

Nesse contexto, o protagonismo das mulheres também se sobressai. Como no caso da maranhense de nascimento, mas “amapaense de coração”, Iolanda Barros, de 33 anos, que integra o “Pelotão Bravo”. “Estamos muito felizes nessa nova etapa de nossas vidas. Ainda mais as mulheres que também tem destaque e vão poder mostrar sua força e garra na segurança pública amapaense”, celebrou.

Para Alex Pereira, coordenador da Escola de Administração Penitenciária (EAP) e do curso, o momento reforça também a aproximação com a comunidade, pois na capital há muitos adeptos das corridas de rua e alguns amantes do esporte acompanharam até o fim o percurso que saiu e finalizou na Fortaleza de São José de Macapá, seguindo pela orla até o Araxá.

“É muito importante esses momentos, dando visibilidade na preparação que está sendo feita, até por que, as famílias passam por essa fase junto de seus entes, alunos, que estão no período do curso de formação e capacitação, muitas vezes abdicando de momentos mais próximos. Sem dúvida, para mim, essa será a melhor turma que será formada de novos servidores para o Iapen”, exaltou o coordenador, Alex Pereira.

O vice-governador do Amapá, Teles Júnior, que é um incentivador e assíduo atleta das corridas de rua que ocorrem no estado, participou do “Corridão” e pontuou toda a dedicação e compromisso para o fortalecimento da Segurança Pública do Amapá.

“Viemos prestigiar e participar deste dia tão especial e significativo, um momento que une e reforça todo o esforço e a dedicação dos 256 alunos que estão aqui presentes, concursados do Iapen, focados, correndo, em preparação, que em breve vão prestar um excelente e padronizado serviço para todo o povo do Amapá como novos servidores da segurança pública do Estado”, enfatizou o vice-governador.

O início do Curso de Formação dos futuros agentes públicos de defesa do Estado segue o compromisso do governador do Amapá, Clécio Luís, que já nomeou 141 novos servidores para o Iapen, em 2024, e está preparando os futuros integrantes da instituição.

Foto de capa: Adriano Monteiro/GEA

Agência de Notícias do Amapá

