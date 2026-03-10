650 cirurgias eletivas são realizadas no Hcal no primeiro bimestre de 2026

Balanço aponta crescimento expressivo de procedimentos no Hospital de Clínicas em Macapá, que saltaram de 198 em janeiro para 458 em fevereiro, priorizando especialidades como oncologia e urologia.

Por Júnior Nery

O primeiro bimestre de 2026 marca a aceleração da fila de cirurgias eletivas no Amapá, com 650 procedimentos realizados pelo Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), em Macapá. Essas intervenções, que são procedimentos programados e não urgentes, permitem que o paciente recupere sua qualidade de vida com segurança e planejamento. O balanço mostra uma evolução acelerada no atendimento: enquanto janeiro contabilizou 198 cirurgias, o mês de fevereiro apresentou um salto significativo, alcançando 458 procedimentos realizados, refletindo o esforço da gestão em reduzir o tempo de espera da população.

Os dados revelam que as cirurgias oncológicas lideraram a produtividade, com 63 assistências em janeiro e 54 em fevereiro, garantindo agilidade no tratamento de pacientes com câncer. Na sequência das especialidades mais procuradas, a urologia se destacou no primeiro mês do ano com 37 procedimentos. Já em fevereiro, a cirurgia geral assumiu o segundo posto com 35 intervenções, seguida de perto novamente pela urologia, que realizou 33 cirurgias, consolidando o Hcal como uma unidade de alta resolutividade.

“Nosso foco tem sido garantir efetividade e resolutividade em diversas áreas da medicina, permitindo que o fluxo das cirurgias eletivas ocorra com a agilidade que a nossa gente precisa. Cada número neste balanço representa uma vida que ganha um novo recomeço, fruto de uma gestão institucional que prioriza o bem-estar e a dignidade do paciente dentro do ambiente hospitalar”, destacou a diretora do Hcal, Dayde Amorim.

A evolução no atendimento do Hcal torna-se ainda mais evidente quando comparada ao mesmo período de 2025. Naquele ano, o primeiro bimestre encerrou com 528 procedimentos, o que significa que, em 2026, o Governo do Amapá alcançou um crescimento de 23% na produtividade cirúrgica da unidade.

O perfil de atendimento manteve a prioridade em casos de alta complexidade: em 2025, a oncologia também liderou com 101 cirurgias (54 em janeiro e 47 em fevereiro), seguida pela urologia, que somou 66 assistências. A manutenção dessas especialidades no topo do balanço atual reforça a continuidade e o fortalecimento das linhas de cuidado mais sensíveis à população.

Resolutividade e eficiência

Este resultado é fruto de um investimento contínuo em modernização e valorização das equipes de saúde, que trabalham para transformar o cenário hospitalar do estado. Ao humanizar o atendimento e otimizar os recursos, o Governo do Amapá reafirma seu compromisso de cuidar das pessoas, assegurando que o sistema público de saúde seja um espaço de acolhimento, esperança e soluções concretas para as famílias amapaenses.

A meta para os próximos meses é manter o ritmo de atendimentos, fortalecendo a rede de assistência em todo o estado e consolidando as políticas públicas que colocam a saúde como prioridade absoluta da gestão.

Agência de Notícias do Amapá

