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AmapáEmpreendedorismo

Empreendedoras do Amapá podem garantir vaga no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Livia Almeida

Com inscrições abertas até 19 de junho, prêmio para empreendedoras chega a R$ 50 mil

Isabel Ubaiara

A apresentação oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026 reuniu empreendedoras amapaenses em um Bate-Papo Empresarial com a campeã estadual da edição de 2025, na sede do SebraeAmapá, em Macapá. A iniciativa nacional reconhece histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras de todo o país e está com inscrições gratuitas abertas até o dia 19 de junho. O evento foi realizado na última quinta-feira (28) e teve como objetivo incentivara participação de novas candidatas na premiação.

Com mais de duas décadas de incentivo ao protagonismo feminino nos negócios, o prêmio já contou com a participação de mais de 100 mil mulheres desde 2004. As inscrições podem ser realizadaspor meio de formulário eletrônico disponível no link https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios.

A gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR) e gestora estadual do Programa Plural do Sebrae, Denise Nunes, ressaltou que o evento dá visibilidade a mulheres que transformamsonhos e ideias em empresas de referência, gerando inovação, liderança e impacto social e econômico na comunidade.

“O Amapá possui um legado de destaque na premiação, com cases de sucesso reconhecidos nacionalmente nos últimos três anos. São histórias que inspiram e mostram a potência feminina da regiãonorte no mercado”, afirmou.

Um dos exemplos é o da empreendedora de Santana (AP), Tainara Machado, de 34 anos, fundadora da confeitaria Tata Cake’s, que conquistou o segundo lugar nacional na categoriaMicroempreendedora Individual (MEI), no ano passado. Convidada especial do bate-papo empresarial durante a apresentação do prêmio, reforçou que tudo começa com a coragem de dar o primeiro passo e realizar a inscrição.

“O que me marcou foi o acolhimento durante todo o processo. Muitas vezes, nós, microempreendedores, enfrentamos uma jornada solitária e é justamente aí que o Sebrae faz a diferença, comapoio, orientação e incentivo para continuarmos acreditando no nosso trabalho. Então, eu digo para outras mulheres que, só se inscrevam e deixem que Deus abra os caminhos”, destacou.

Regulamento

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), produtoras rurais, artesãs e microempreendedoras individuais.Além disso, é necessário que o negócio tenha sido formalizado antes de 1º de janeiro de 2025.

As inscrições podem ser realizadas em uma das cinco categorias da premiação: MEI; Pequenos Negócios; Produtora Rural e Artesanato; Ciência e Tecnologia; e Negócios Internacionais.

Segundo a gestora estadual do prêmio,  Lailla Nascimento, é fundamental que as candidatas estejam atentas ao edital e às regras da premiação,e principalmente dedicarem um momento para revisitar toda a jornada construída ao longo dos anos como empreendedora.

“Contar a história do negócio pode abrir portas e até garantir recursos para crescer ainda mais. Por isso, é importante ter atenção aos detalhes do edital, e o Sebrae está aqui para oferecertodo o suporte necessário. Queremos que cada mulher sinta que sua trajetória merece ser contada, valorizada e celebrada”, afirmou.

Etapas

A etapa estadual acontece no dia 27 de agosto e irá premiar as vencedoras com troféus Ouro, Prata e Bronze em cada categoria. As primeiras colocadas também terão acesso a consultoriaem Gestão e/ou Inovação, com carga horária de até 50 horas. Já as empreendedoras classificadas em segundo e terceiro lugares receberão capacitações promovidas pelo Sebrae. As vencedoras seguem para a etapa regional, que reúne e seleciona as empreendedorasde destaque das sete regiões do país.

Na etapa nacional, a cerimônia de premiação será realizada no dia 17 de novembro. As vencedoras poderão concorrer a premiações de até R$ 50 mil, além de capacitação pelo Empretec, custeiopara participação presencial na final nacional, missões técnicas e mentorias com especialistas. Confira o edital e participe pelo link: https://bit.ly/MulherdeNegocio_LK

Serviço:

Sebrae no Amapá

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