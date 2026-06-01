Abertas inscrições para processo seletivo do Mestrado em Letras

Interessados têm até 21 de junho para participar da seleção de alunos, com ingresso no segundo semestre letivo de 2026.

* Por Eloí Beatriz (Estagiária Assesp / Unifap)

Supervisão de Jacqueline Araújo (Assesp / Unifap)

O Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá (PPGLET/Unifap) está com as inscrições abertas para a seleção de novos alunos até o dia 21 de junho de 2026. A inscrição é gratuita e realizada exclusivamente on-line, no site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=3279

Poderão participar do processo seletivo pessoas com graduação na área de Linguística e Literatura ou áreas afins.

A seleção será realizada em quatro etapas: 1) Prova escrita; 2) Pré-projeto de pesquisa; 3) Entrevista; e 4) Análise curricular.

Os resultados das inscrições homologadas serão publicados nos sites

www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet, no dia 23 de junho.

O Mestrado está realizando dois processos seletivos. No primeiro, são ofertadas 40 vagas, sendo 10 para candidatos(as) indígenas; 4 para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e pessoas com deficiência (PcD) e 26 para ampla concorrência. Mais informações estão no Edital 1/2026.

No segundo processo seletivo, são ofertadas 8 vagas supranuméricas, destinadas exclusivamente a quilombolas, pessoas trans (transexuais/transgêneros/travestis), populações do campo e pessoas em situação de deslocamento forçado/migrantes internacionais. Regras da seleção estão no Edital 2/2026.

Workshop e Roda de Conversa

Com o intuito de ajudar quem está interessado, o PPGLet irá realizar o workshop com o tema Elaboração de Projetos Pesquisa, no dia 02 de junho, às 18h30, no auditório do Departamento de Letras e Artes (Depla), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Será realizada uma roda de conversa no dia 5 de junho, às 9h30, no auditório da Biblioteca Elcy Lacerda, no bairro Central, em Macapá, para debater sobre as pesquisas e o processo seletivo 2026 do PPGLet.

Os dois eventos têm entrada gratuita e são abertos ao público em geral.

Saiba mais em: https://www.instagram.com/p/DYwwzjkkfa9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==.

Sobre o mestrado

O Mestrado em Letras, ofertado pelo programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet), possui uma área de concentração em Linguagens na Amazônia e está estruturado em duas linhas de pesquisa: 1) Diversidade Linguística na Amazônia; e 2) Literatura, Cultura e Memória.

O objetivo do PPGLet consiste em formar profissionais capazes de reconhecer, promover e investigar a diversidade linguístico social, cultural e literária amazônida e produzir conhecimento relevante em Linguística e Literatura.

O prazo para conclusão do Mestrado é de 24 meses, com atividades nos turnos da manhã, tarde e noite.

Saiba mais sobre o Mestrado em: https://www2.unifap.br/ppglet/.

Serviço

Processo Seletivo para o Mestrado em Letras

Inscrições: até 21 de junho de 2026 pelo site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=3279.

Vagas: 40 vagas (26 ampla concorrência e 14 para ações afirmativas), mais 8 vagas supranuméricas.

Público-alvo: pessoas com diploma de nível superior na área de Linguística e Literatura ou áreas afins.

Inscrições gratuitas.

Editais: https://www2.unifap.br/ppglet/administrativo/processo-seletivo/aluno-regular/.

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