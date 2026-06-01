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Abertas inscrições para processo seletivo do Mestrado em Letras

Livia Almeida

Interessados têm até 21 de junho para participar da seleção de alunos, com ingresso no segundo semestre letivo de 2026.

* Por Eloí Beatriz (Estagiária Assesp / Unifap)
Supervisão de Jacqueline Araújo (Assesp / Unifap)

O Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá (PPGLET/Unifap) está com as inscrições abertas para a seleção de novos alunos até o dia 21 de junho de 2026. A inscrição é gratuita e realizada exclusivamente on-line, no site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=3279

Poderão participar do processo seletivo pessoas com graduação na área de Linguística e Literatura ou áreas afins.

A seleção será realizada em quatro etapas: 1) Prova escrita; 2) Pré-projeto de pesquisa; 3) Entrevista; e 4) Análise curricular.

Os resultados das inscrições homologadas serão publicados nos sites  
www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet, no dia 23 de junho.

O Mestrado está realizando dois processos seletivos. No primeiro, são ofertadas 40 vagas, sendo 10 para candidatos(as) indígenas; 4 para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e pessoas com deficiência (PcD) e 26 para ampla concorrência. Mais informações estão no Edital 1/2026.

No segundo processo seletivo, são ofertadas 8 vagas supranuméricas, destinadas exclusivamente a quilombolas, pessoas trans (transexuais/transgêneros/travestis), populações do campo e pessoas em situação de deslocamento forçado/migrantes internacionais. Regras da seleção estão no Edital 2/2026.

Workshop e Roda de Conversa
Com o intuito de ajudar quem está interessado, o PPGLet irá realizar o workshop com o tema Elaboração de Projetos Pesquisa, no dia 02 de junho, às 18h30, no auditório do Departamento de Letras e Artes (Depla), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Será realizada uma roda de conversa no dia 5 de junho, às 9h30, no auditório da Biblioteca Elcy Lacerda, no bairro Central, em Macapá, para debater sobre as pesquisas e o processo seletivo 2026 do PPGLet.

Os dois eventos têm entrada gratuita e são abertos ao público em geral.

Saiba mais em: https://www.instagram.com/p/DYwwzjkkfa9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==.

Sobre o mestrado
O Mestrado em Letras, ofertado pelo programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet), possui uma área de concentração em Linguagens na Amazônia e está estruturado em duas linhas de pesquisa: 1) Diversidade Linguística na Amazônia; e 2) Literatura, Cultura e Memória.

O objetivo do PPGLet consiste em formar profissionais capazes de reconhecer, promover e investigar a diversidade linguístico social, cultural e literária amazônida e produzir conhecimento relevante em Linguística e Literatura.

O prazo para conclusão do Mestrado é de 24 meses, com atividades nos turnos da manhã, tarde e noite.

Saiba mais sobre o Mestrado em: https://www2.unifap.br/ppglet/.

Serviço
Processo Seletivo para o Mestrado em Letras
Inscrições: até 21 de junho de 2026 pelo site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=3279.
Vagas: 40 vagas (26 ampla concorrência e 14 para ações afirmativas), mais 8 vagas supranuméricas.
Público-alvo: pessoas com diploma de nível superior na área de Linguística e Literatura ou áreas afins.
Inscrições gratuitas.
Editais: https://www2.unifap.br/ppglet/administrativo/processo-seletivo/aluno-regular/.

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