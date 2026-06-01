3ª Feira Tucuju da Agricultura Familiar fortalece produção rural e celebra cultura amapaense

O evento reunirá 30 agricultores familiares de diferentes regiões do estado

A Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Estado do Amapá realiza, no próximo dia 03 de junho, a partir das 8h, a 3ª Feira Tucuju da Agricultura Familiar, ao lado do Teatro das Bacabeiras, em Macapá. A programação reunirá 30 agricultores familiares de diferentes regiões do estado em uma grande celebração da produção rural, da cultura tucuju e do fortalecimento da economia local.

A expectativa da organização é receber cerca de 300 pessoas ao longo do evento, que contará com a comercialização de produtos frescos da agricultura familiar, como hortaliças, frutas regionais, derivados da mandioca, alimentos agroecológicos, artesanato e produtos típicos da culinária amazônica.

Além da feira de comercialização, o público também poderá acompanhar apresentações culturais, música regional e momentos de integração entre produtores e consumidores, reforçando a conexão entre campo, cidade e identidade cultural amapaense.

A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar no estado, incentivar a geração de renda no campo e ampliar a visibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, promovendo o desenvolvimento rural sustentável no Amapá.

Foto: Matheus Mendes



Para a superintendente do MDA/AP, Rosimary Ribeiro, ações como esta são fundamentais para fortalecer as políticas públicas voltadas ao setor rural. “A Feira Tucuju é um espaço de valorização da produção local, fortalecimento da agricultura familiar e aproximação entre produtores e consumidores. Por meio de iniciativas como esta, conseguimos incentivar a geração de renda, ampliar a visibilidade dos agricultores familiares e fortalecer o desenvolvimento rural no Amapá, promovendo mais oportunidades para quem vive e produz no campo”, destacou a superintendente.

A Feira Tucuju já se consolida como uma importante vitrine para a agricultura familiar amapaense, fortalecendo cadeias produtivas locais e incentivando o consumo consciente de produtos produzidos no estado.Serviço

Serviço:

3ª Feira Tucuju da Agricultura Familiar

03 de junho de 2026

A partir das 08h

Ao lado do Teatro das Bacabeiras – Macapá/AP

Fotos: Matheus Mendes

Texto: Thiago Soeiro

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