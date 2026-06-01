Filme amapaense “Amazônia Xamã” é selecionado para festival internacional de cinema em Nova York

Produção dirigida por Rodrigo Pedroza integra mostra competitiva do New York Indie Shorts Awards, um dos maiores festivais de curtas-metragens dos Estados Unidos

O cinema produzido no Amapá acaba de conquistar mais um importante espaço no cenário internacional. O filme de ficção científica “Amazônia Xamã”, dirigido pelo cineasta Rodrigo Pedroza, foi selecionado para a mostra competitiva do New York Indie Shorts Awards, em Nova York, nos Estados Unidos, considerado um dos mais relevantes festivais de cinema independente e curta-metragem do mundo.

A exibição da obra acontece no dia 2 de agosto de 2026, levando a produção audiovisual amapaense para a tela de um evento que, nos últimos anos, reuniu filmes premiados mundialmente, como “The Singers”, vencedor do Oscar, “I’m Not a Robot”, vencedor do Oscar de 2025, e “An Irish Goodbye”, vencedor do Oscar de 2023, além de dezenas de produções indicadas ao Oscar e vencedoras do Student Academy Awards.

A presença de “Amazônia Xamã” na programação do festival representa um marco para o audiovisual produzido na Amazônia e fortalece a visibilidade internacional do cinema amapaense, evidenciando a potência criativa da região Norte em grandes circuitos culturais globais.

Para o diretor Rodrigo Pedroza, a seleção do filme reafirma a capacidade das produções amazônicas dialogarem com o mundo por meio de narrativas originais e potentes.

“Estar em um festival dessa dimensão, ao lado de obras reconhecidas internacionalmente, é uma conquista muito importante para o cinema do Amapá. ‘Amazônia Xamã’ nasce da nossa realidade amazônica, mas fala sobre memória, resistência, ancestralidade e futuro. Ver essa história chegando a Nova York mostra que o audiovisual produzido aqui tem força artística e narrativa para ocupar grandes espaços internacionais”, destaca o cineasta.

“Amazônia Xamã” teve estreia oficial em Macapá em dezembro de 2025. O curta-metragem retrata um futuro distópico em que a floresta amazônica é dominada por robôs garimpeiros. Nesse cenário, o protagonista Raoni, último sobrevivente de sua etnia, enfrenta uma jornada de sobrevivência e preservação ancestral diante do avanço tecnológico e da destruição ambiental.

Além da mostra competitiva New York Indie Shorts Awards, o filme de Rodrigo Pedroza também está nos festivais Nature Without Borders International Film Festival, um dos maiores festivais sobre meio ambiente dos Estados Unidos, e do mundo, e no The Monkey Bread Tree Film Awards Winner, um dos maiores festivais de curta-metragem de Londres, na Inglaterra.

As seleções internacionais reforçam a importância do fortalecimento de políticas culturais e do incentivo ao cinema independente na Amazônia, ampliando oportunidades para realizadores locais e projetando o Amapá em importantes vitrines mundiais do audiovisual.

O projeto do filme “Amazônia Xamã” foi realizado com patrocínio do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), com recursos geridos pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP).

Serviço

Filme: “Amazônia Xamã”

Festival: New York Indie Shorts Awards

Local: Nova York – Estados Unidos

Exibição: 2 de agosto de 2026

Direção: Rodrigo Pedroza

Fotos: Arquivo Rodrigo Pedroza

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

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