Unifap promove capacitação inédita em audiodescrição no Amapá

O Laboratório de Acessibilidade Cultural do Curso de Teatro da Unifap (Labac), em parceria com a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), irão promover um Curso de Formação em Audiodescrição (AD) em caráter de extensão. A intenção é capacitar equipe interna de docentes, servidores e discentes com e sem deficiência visual objetivando garantir a acessibilidade no ensino superior.



No dia 24 de agosto, contando com a presença do pró-reitor de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos, ocorreu, no auditório da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (Proeac), uma mobilização junto às graduações que possuem discentes com deficiência para conscientização e respectiva participação no processo. Servidores e usuários do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) também participarão da capacitação.

A Audiodescrição é um recurso de tecnologia assistiva que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas.



“A formação, inédita no estado, vai ofertar um curso de 100 horas contando com 30 vagas para o estabelecimento da audiodescrição no Amapá, uma vez que há carência deste recurso e de profissionais especializados no mesmo. A Unifap, na atualidade, através do Labac, constituiu um Núcleo de Audiodescrição pois é a única instituição que possui estes equipamentos no Amapá. O recurso para esta aquisição é oriundo do Tjap [Tribunal de Justiça do Estado do Amapá], através da VEPMA [Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas]”, explica o Prof. Dr. Emerson de Paula, coordenador do Labac.



O Curso ocorrerá até 7 de outubro de 2023 em caráter híbrido (on-line e presencial), com atividades síncronas e assíncronas, divididas em quatro módulos e contando ainda com a presença de importantes audiodescritores/as e docentes de várias instituições do país que fazem parte da Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural, na qual a Unifap configura como a única representante da região Norte. A Universidade sediará, em breve, a nova edição, em nível regional, da Especialização em Acessibilidade Cultural. A coordenação do referido Curso é do Prof. Dr. Flávio Gonçalves, também do Curso de Teatro.

Após a reunião de mobilização, a organização do curso contactou algumas instituições e seus Núcleos de Acessibilidade para participarem da formação, ofertando vagas direcionadas à Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Secretaria de Direitos Humanos por meio da Coordenadoria Municipal de Pessoa com Deficiência e ao Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência do Amapá.



“O momento se faz único e histórico na efetivação da Audiodescrição (AD) junto à Unifap, demonstrando sua preocupação com a inclusão e permanência pedagógica da comunidade a que atende”, afirma o Prof. Dr. Emerson de Paula.

*Texto: Divulgação / Curso de Teatro da Unifap

*Edição: Assesp/Unifap

*Fotos: Flávio Gonçalves / Curso de Teatro da Unifap

